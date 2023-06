Czy można jeść końcówki bananów? Odpowiedź może zaskoczyć

Czy słyszałeś kiedykolwiek o tym, że w końcówce banana są jaja pająków? Albo, że gnieżdżą się tam groźne pierwotniaki, które wywołują lambliozę, czyli chorobę pasożytniczą jelita cienkiego? Wszystkie straszne opowieści o końcówkach bananów nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Czy zatem można je jeść?

Co znajduje się w końcówce banana?

Końcówkę banana można jeść bezpiecznie. Wiele osób jednak rezygnuje z tego, ze względu na mniej estetyczny ich zdaniem wygląd tej części owocu, który jest ciemny. To nic innego, jak pozostałości kwiatu bananowca. To dlatego końcówka banana jest też nieco twardsza, ma inną konsystencję. Nie kryją się w niej jednak żadne jaja pająków czy pasożyty. Można ją jeść dokładnie tak samo, jak resztę owocu. Oczywiście, jak każde inne owoce, przed jedzeniem banany należy umyć.

Czy można jeść ciemne banany?

Banany z ciemnymi plamkami lub wręcz czarną skórką to po prostu dojrzałe banany. Różnica jest wyczuwalna nie tylko wyglądzie, ale też w smaku (dojrzałe banany są słodsze) czy konsystencji (dojrzałe banany są miękkie). Zarówno te twarde, mniej dojrzałe, jak i te miękkie, z brązową skórką, są cenne dla organizmu (według zaleceń dietetyków dorosły człowiek może zjeść 1-2 banany dziennie).

Warto wiedzieć, że dojrzały banan zawiera więcej czystego cukru, to oznacza, że warto po niego sięgnąć, jeśli potrzebujesz szybkiego zastrzyku energii. Z kolei niedojrzałe banany zawierają więcej skrobi i mniej cukru. To dlatego niedojrzałe owoce dostarczają energii wolniej, ale przez dłuższy czas. Nie każdemu smakują dojrzałe banany, ale warto pamiętać, że to właśnie z takich owoców można robić bananowe placuszki, dodawać je do wypieków, zrobić z nich lody na bazie mrożonych bananów czy po prostu dorzucić do koktajlu.

Czytaj też:

Czy można zjeść banana wieczorem? Nieznane właściwości żółtego owocuCzytaj też:

Te kawowe lody zrobisz w 5 minut! Wystarczy, że masz w domu trzy składniki