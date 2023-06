Jak ugotować bób, żeby nie powodował wzdęć? Skorzystaj z tej rady

Bób jest niskokaloryczny, 100 g bobu dostarcza ok. 70 kcal. Stanowi doskonałą opcję dla osób będących na diecie. Składa się w większości z wody. W 100 g surowego bobu znajdziemy 5,6 g białka, 0,6 g tłuszczów oraz 11,7 g węglowodanów cenny błonnik (w 100 g bobu aż 4,2 g), który odpowiada za utrzymanie uczucia sytości, a ponadto zapobiega zaparciom. Bób jest cennym źródłem białka, dlatego może być z powodzeniem stosowany przy diecie wysokobiałkowej. Może zastąpić białko pochodzenia zwierzęcego.

Jest bogaty również w kwas foliowy (100 g bobu pokrywa dzienne zapotrzebowanie na ten składnik). Ze względu na dużą zawartość potasu i niewielką sodu, bób korzystnie wpływa na układ krwionośny, regulując ciśnienie i poziom cholesterolu we krwi. Znajdziemy w nim także witaminę B, która usprawnia układ nerwowy. Mimo że to zdrowe i smaczne warzywo, jednak wiele osób odczuwa po dyskomfort trawienny i wzdęcia po jego zjedzeniu. Jest jednak sposób, żeby bób nie wydymał.

Jak ugotować bób, żeby nie powodował wzdęć?

Za wywoływanie wzdęć odpowiedzialne są zawarte w bobie oligosacharydy. To one, ulegając fermentacji w jelitach, doprowadzają do dyskomfortu trawiennego, objawiającego się u niektórych osób bólami brzucha, uczuciem pełności i wzdęciami. Żeby bób nie powodował tych dolegliwości, należy przed ugotowaniem zalać go gorącą wodą i odstawić na godzinę. Następnie należy go przepłukać wodą i ugotować do miękkości. Pod koniec gotowania można dodać sól, żeby bób był bardziej wyrazisty w smaku.

Bób można też ugotować na parze. Wystarczy zagotować w garnku wodę, a umyte i wymoczone w gorącej wodzie ziarna bobu umieścić w durszlaku. Następnie należy durszlak włożyć do garnka w taki sposób, aby nasiona nie znajdowały się we wrzątku i przykryć je. Zachowuje swój oryginalny smak i nie traci cennych wartości odżywczych.

Kto nie powinien jeść bobu?

Bobu powinny unikać osoby, które cierpią na dolegliwości związane z układem pokarmowym. Niewskazany jest też dla kobiet w ciąży, gdyż może powodować nasilenie nudności czy bólów brzucha. Spożywać bobu nie powinny również osoby chorujące na tzw. chorobę bobową (fawizm). Jest to schorzenie genetyczne wynikające z niedoboru enzymu – dehydrogenazy. Zjedzenie bobu może spowodować wtedy nieżyt żołądka i jelit oraz gorączkę.

Czytaj też:

Wspomaga odchudzanie i działa przeciwzapalnie. Fasola mung jest zdrowaCzytaj też:

Bądź wege, jedz wege. Przepisy zdrowej diety wegetariańskiej