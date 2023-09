Placki ziemniaczane bez mąki i jajek. Wystarczy, że dodacie ten składnik

Placki ziemniaczane to jedno z ulubionych dań Polaków. Są bardzo smaczne, robi się je w dość krótkim czasie, a do tego to patent na „oszczędny obiad”. Tę potrawę możecie też przygotować w kilku wersjach. Jeśli macie mało czasu – zróbcie placki ziemniaczane bez tarcia ziemniaków, w ten sposób unikniecie czynności, której większość z nas bardzo nie lubi. Nie musicie też smażyć ich na patelni ani piec w piekarniku – wystarczy, że przygotujecie placki ziemniaczane w opiekaczu do tostów.

Placki ziemniaczane bez mąki i jajek

Jednymi z podstawowych składników podczas robienia placków ziemniaczanych według klasycznej receptury są mąka i jajka. Możecie jednak wykorzystać patent, dzięki któremu wcale nie będziecie musieli dodawać ich do tej potrawy. Sposób ten będzie idealny dla osób, które na przykład nie zdążyły zrobić zakupów. Idealnie sprawdzi się też w przypadku tych, którzy są na specjalnej diecie eliminującej któryś z tych produktów – wcale nie trzeba wtedy rezygnować z cieszenia się smakiem placków ziemniaczanych.

Choć trudno jest nam sobie wyobrazić przyrządzenie placków ziemniaczanych bez użycia mąki i jajek, to okazuje się, że jest to całkowicie możliwe. Zamiast tych składników należy dodać siemię lniane. Ziarenka pęcznieją pod wpływem wody, a przez to zwiększają swoją objętość. Dzięki temu ziemniaczana masa będzie zwarta i nie rozpadnie się podczas smażenia.

Przepis: Placki ziemniaczane z siemieniem lnianym Wcale nie potrzebujecie jajek i mąki do przygotowania pysznych placków ziemniaczanych. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 1 kilogram ziemniaków,

2 łyżki siemienia lnianego,

pieprz oraz sól. Sposób przygotowania Przygotujcie ziemniaki i siemię lnianeNajpierw obierzcie ziemniaki, a następnie zetrzyjcie je na tarce. Dodajcie do nich siemię lniane zmielone w młynku do kawy. Zróbcie masę na plackiDo masy, która powstała, wlejcie łyżkę gorącej wody i dokładnie wymieszajcie całość. Odstawcie masę na 10 minut – w tym czasie siemię lniane zacznie powoli pęcznieć. Masę doprawcie również solą i pieprzem. Możecie też dodać do niej swoje ulubione składniki lub inne przyprawy. Usmażcie plackiWlejcie na patelnię olej i rozgrzejcie go. Placki ziemniaczane smażcie na średnim ogniu. Gdy staną się rumiane – przerzućcie je na drugą stronę. Gotowe placki przełóżcie na ręcznik papierowy – wchłonie on nadmiar tłuszczu.

Siemię lniane w plackach ziemniaczanych to moc zdrowia

Siemię lniane jest cennym składnikiem, dlatego warto włączyć je do swojej diety. Jego regularne spożywanie pomaga na uciążliwe zaparcia i wolną przemianę materii. Ma również dobroczynne działanie dla osób, które cierpią na chorobę wrzodową – związki śluzowe zawarte w nasionach lnu powlekają błony śluzowe żołądka, dzięki czemu łagodzą wrzody.

Siemię lniane jest także doskonałym źródłem błonnika, dzięki czemu skutecznie wspomaga odchudzanie. Zapewnia długie uczucie sytości, ale też przyśpiesza metabolizm, przez co przyczynia się do szybszego pozbycia się zbędnych kilogramów. Siemię lniane zawiera również witaminy z grupy B, a także witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli witaminę A, D, E, K. Jest także źródłem takich składników mineralnych jak:



żelazo,

fosfor,

magnez,

potas,

wapń,

cynk.

Jak jeszcze można wykorzystać siemię lniane w kuchni?

Siemię lniane śmiało możecie dodawać też do wielu innych potraw – dobrze sprawdzi się w przypadku sałatek czy koktajli, ale nie tylko. Możecie użyć go zamiast jajek do różnego rodzaju wypieków, ale też mięsnych lub warzywnych pasztetów lub kotletów. Będzie odpowiednie też jako składnik placków, naleśników, muffinów czy innych ciast.

Nasiona lnu są również naturalnym zagęszczaczem, dzięki czemu możecie nimi zastąpić też mąkę w gulaszu, zupie czy sosie pieczeniowym. Ze zmielonego siemienia lnianego możecie przygotowywać także napary, zalewając 2-3 łyżki nasionek szklanką ciepłej wody. Taką miksturę należy zostawić na około godzinę, a następnie odcedzić i wypić powstały „kisiel”.

Czytaj też:

Placki z cukinii bez smażenia zrobicie raz-dwa. Koniec z pryskającym olejemCzytaj też:

Czy ziemniaki tuczą? W wersji fit można jeść je nawet na diecie odchudzającej