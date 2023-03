To najbardziej niezdrowe dodatki do herbaty. Czym je zastąpić?

Wiele osób nie wyobraża sobie wypicia herbaty bez posłodzenia jej. Najczęściej słodzimy herbatę czarną, ale wiele osób słodzi także herbaty zielone. Najgorszy wybór dla zdrowia to herbata z cukrem lub syropem na bazie cukru ze sztucznym aromatem owoców.

Co dodać do herbaty zamiast cukru?

Zdrowe alternatywy dla cukru czy syropów istnieją. Jeśli lubisz słodkie herbaty, wykorzystaj np. jeden z popularnych słodzików – może to być np. ksylitol, czyli cukier brzozowy. Świetnie z herbatą komponuje się miód (choć miód zmieni smak herbaty) – herbata z miodem jest idealna przy infekcjach górnych dróg oddechowych.

Jeśli twoja herbata nie musi być bardzo słodka, ale jednak chcesz przełamać jej goryczkę, postaw na dodatki, które nadają potrawom i napojom naturalnej, delikatnej słodyczy. To przyprawy takie jak cynamon i wanilia, ale też suszone owoce.

Ile cukru można jeść dziennie?

Światowa Organizacja Zdrowia ustawiła, że spożycie cukru należy ograniczyć do 10 proc. ogółu energii, jaką przyswajamy z pokarmem w ciągu dnia. Jak wylicza prof. Longina Kłosiewicz-Latoszek w publikacji na stronach NCEZ-PZH – „przy średnim zapotrzebowaniu kalorycznym dla osoby dorosłej na poziomie 2000 kcal będzie to około 200 kcal czyli 10-12 łyżeczek białego cukru, bo jedna łyżeczka to ok. 20 kcal (5 gramów)”.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że cukru dostarczamy z różnymi produktami. Z badań przeprowadzonych w różnych krajach wynika, że najbardziej zgubnym źródłem cukru w diecie są napoje słodzone. Jedna puszka słodkiego napoju może zawierać nawet 8 łyżeczek cukru!

Zdrowe dodatki do herbaty

Smak herbaty można wzbogacić na wiele sposobów. Oprócz tych wspomnianych (miód, owoce suszone, cynamon i wanilia) warto stawiać także na te dodatki, które być może nie dodają słodyczy, ale podkręcają smak i same w sobie są cenne dla zdrowia. To m.in:

cytryna (ale też inne cytrusy, np. pomarańcza),

świeże zioła, np. mięta czy melisa,

świeże kwiaty, np. forsycja, kwiaty lipy, fiołki,

suszone kwiaty, np. nagietek, róża, chaber.

