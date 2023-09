Imbirowy syrop na odporność i spalanie tłuszczu. Przepis jest prosty

Do przygotowania syropu z imbiru, który podnosi odporność organizmu i ułatwia spalanie tłuszczu, potrzeba zaledwie kilku składników. Przygotowuje się go na bazie świeżego soku z cytryny i korzenia imbiru. Do syropu trzeba dodać też ząbek czosnku, odrobinę chili cayenne, cynamonu oraz łyżeczkę naturalnego miodu.

Przepis: Imbirowy syrop na podniesienie odporności Przechowuj go w szklanym naczyniu. Najlepiej w lodówce. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 5 Składniki około 6 centymetrów świeżego imbiru

cytryna (sok)

1 laska cynamonu

szczypta chili

1 ząbek czosnku

1 łyżeczka miodu naturalnego

1 szklanka wody Sposób przygotowania Zetrzyj imbir na tarceImbir obierz i zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Wyciśnij sok z cytrynyCytrynę umyj, obierz i wyciśnij z niej sok. Zagotuj składnikiSkładniki włóż do rondelka, dodaj 1 szklankę wody i zagotuj. Dodaj cynamon, pieprz cayenne. Pozostaw do wystudzenia. Dodaj łyżeczkę naturalnego miodu.

Zaleca się, żeby profilaktycznie wypijać dziennie dwie porcje syropu imbirowego. Przy czym jedna porcja to 50 ml.

Imbirowy syrop wzmacnia odporność organizmu

Imbirowy syrop zawdzięcza swoje działanie, zawartym w nim składnikom. Imbir w medycynie naturalnej stosowany był jako lek na przeziębienie i infekcje, zwłaszcza górnych dróg oddechowych. Łagodzi objawy takie jak: kaszel i ból gardła. Ma również właściwości termogeniczne. Rozgrzewa i wzmaga pocenie, co przyczynia się do detoksykacji organizmu. Regularne spożywanie korzenia imbiru wspomaga układ odpornościowy.

Czosnek, który jest ważnym składnikiem syropu, ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Zawdzięcza je znajdującej się w jego składzie allicynie, która skutecznie niszczy bakterie i wirusy atakujące nasz organizm. Przed dodaniem do syropu należy go zmiażdżyć i odstawić go na 10-15 minut. W ten sposób dochodzi do aktywacji allicyny. Czosnek jest też doskonałym źródłem witaminy C, która wzmacnia układ immunologiczny. Bogatym źródłem witaminy C, która jest sprzymierzeńcem w poprawie odporności, jest również sok z cytryny, na bazie którego przygotowuje się syrop. Cynamon, oprócz tego, że nadaje syropowi aromatu, rozgrzewa i w naturalny sposób hamuje namnażanie się chorobotwórczych bakterii, grzybów i drożdży. Działanie to zawdzięcza zawartej w nim barkentynie.

Odchudzająca moc syropu z imbiru

Imbirowy syrop nie tylko wzmacnia odporność, ale wspomaga również odchudzanie. Związki zawarte w imbirze stymulują wydzielanie soków trawiennych, napięcie mięśniowe jelit i pomagają w przemieszczaniu pokarmu. Szybka przemiana materii pomaga oczyścić organizm z toksyn i pozbyć się zbędnych kilogramów. Ponadto spożywanie imbiru hamuje uczucie głodu oraz redukuje poziom kortyzolu (hormonu stresu), który odpowiada między innymi za odkładanie się tkanki tłuszczowej. Istotne znaczenie, jeśli chodzi o odchudzanie, ma również dodanie do syropu chili cayenne (pieprzu kajeńskiego), który przyspiesza metabolizm oraz zwiększa termogenezę tkanki tłuszczowej, co wspomaga proces redukcji masy ciała.

