Przepis na zupę z cukinii w 15 minut. Prościej i szybciej już się nie da

Sezon na cukinię zaczyna się w sierpniu i trwa do końca lata. Warto więc wykorzystać ten czas, przygotowując dania z tego warzywa. Możecie zrobić na przykład pyszne placki z cukinii. Zdarzają się jedynak dni, gdy każdemu z nas brakuje czasu. Wtedy idealnie sprawdzi się ekspresowa zupa z tego warzywa. Na jej przygotowanie będziecie potrzebować dosłownie kilkunastu minut.

Błyskawiczna zupa z cukinii – przepis

Do zrobienia tej zupy będziecie potrzebować przede wszystkim cukinii – możecie użyć starszej cukinii, ponieważ idealnie nadaje się właśnie do przyrządzania zupy, placków czy grillowania. Robi się ją na aromatycznym bulionie. Możecie dodać do niej wtedy też makaron – będzie jeszcze bardziej pożywna, sycąca i na dłużej zaspokoi głód.

Przepis: Zupa z cukinii Zupa z cukinii to doskonały pomysł na błyskawiczne danie. Będzie pysznie, ale też zdrowo! Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 4 Składniki 1 cukinia,

1 ząbek czosnku,

1 marchewka,

1 litr bulionu,

1,5 szklanki słodkiej śmietanki,

koperek,

1 łyżeczka masła,

3 płaskie łyżki mąki pszennej,

pieprz i sól. Sposób przygotowania Przygotujcie warzywaNajpierw obierzcie ze skórki cukinię oraz marchewkę. Następnie pokrójcie warzywa w drobną kosteczkę. Rozgrzejcie łyżkę masła w garnku i wrzućcie do niego warzywa. Dodajcie pozostałe składnikiDodajcie zmiażdżony ząbek czosnku, mąkę, a także pieprz i sól. Dodajcie bulionCałość porządnie wymieszajcie, a następnie wlejcie bulion. Zupę gotujcie przez 15 minut. W trakcie dolejcie śmietankę i wrzućcie posiekany koperek.

Co dodać do zupy z cukinii?

Smak cukinii sam w sobie jest dość mdły, dlatego warto postawić na aromatyczne dodatki, które sprawią, że zupa stanie się bardziej wyrazista i znacznie smaczniejsza. Świetnie sprawdzi się połączenie cukinii i czosnku oraz cebuli – są to warzywa, dzięki którym każde danie zyska „nową jakość”. Miłośnicy curry mogą postawić też na tę przyprawę – warto dodać wtedy też ostrą paprykę i cebulę, a zupa stanie się wspaniale rozgrzewająca i będzie świetnie pachnieć. Jeśli chcecie zjeść zupę z cukinii podczas cieplejszych dni – śmiało możecie dodać do niej jogurt lub śmietanę. W ten sposób danie to pozwoli wam się nieco ochłodzić, stanie się też bardziej orzeźwiające.

Jaką cukinię najlepiej wybierać do zupy?

Największym atutem cukinii jest aromatyczny miąższ i skórka, dlatego najlepiej kupować ją od sprawdzonego sprzedawcy. Nie zawsze jednak mamy taką możliwość. Wtedy podczas wybierania cukinii na zupę lub inne danie, warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. W ten sposób sprawdzicie, czy wybrana sztuka będzie smaczna, czy lepiej odłożyć ją w sklepie i zdecydować na inną.

Pamiętajcie, by wybierać twarde cukinie o napiętej skórce. Zwróćcie również uwagę na łodygi – jeśli będą suche i krótkie, to znaczy, że cukinia została zerwana już dawno, przez co mogła stracić swoje walory smakowe. Z kolei w domu cukinii również nie powinniście przechowywać zbyt długo – najlepiej zużyć ją w ciągu trzech dni od zakupu.

Jakie jeszcze potrawy można zrobić z cukinii?

Cukinię możecie przyrządzić na bardzo wiele sposobów. Poza zupą z cukinii możecie zrobić też faszerowaną cukinię, czyli danie z dużą ilością mięsnego farszu i sera. Ciekawym pomysłem jest również przygotowanie tortilli z cukinią. Z kolei jeśli macie mało czasu – doskonale sprawdzi się cukinia panierowana. To szybkie danie będzie idealne na przystawkę, ale też na obiad. Koniecznie zapoznajcie się z 5 pomysłami na obiad z cukinią w roli głównej.

Czytaj też:

Jak prawidłowo smażyć cukinię? Ważna jest jedna zasadaCzytaj też:

Kopytka z cukinii. Przepis na pyszne kopytka bez ziemniaków