Siemię lniane zamiast jajka? Idealnie nadaje się do wypieków

Zastąpienie siemieniem lnianym jajek to rozwiązanie nie tylko dla osób stosujących wegańską dietę i uczulonych na białko jajka kurzego, ale również dobry pomysł na to, jak włączyć ten zdrowy produkt do swojego jadłospisu. Siemię lniane, ze względu na zawartość w nim cennych składników odżywczych zaliczane jest do tzw. superfoods. Stanowi ono cenne źródło dobroczynnie działających na organizm kwasów omega-3. Zawiera też lignany, zaliczane do najsilniejszych przeciwutleniaczy, które zmniejszają szansę wystąpienia nowotworów i chronią wątrobę. Bogactwo zawartego w nich błonnika pokarmowego przyspiesza przemianę materii i wspiera odchudzanie.

Natomiast zawarte w siemieniu lnianym substancje śluzowe, odpowiedzialne za jego charakterystyczną „kisielowatą” konsystencję po zmieszaniu z wodą korzystnie działają na układ pokarmowy. Osoby chcące zrzucić kilka zbędnych kilogramów powinny na czczo sięgać po siemię lniane do picia.

Siemię lniane zamiast jajka – do jakich potraw możesz wykorzystać?

Siemię lniane wymieszane z wodą ma neutralny smak i konsystencję przypominającą jajko kurze. Możemy wykorzystać je w każdym przepisie na ciasta, ciasteczka czy nawet tort. Ale to nie jedyny sposób. Nadaje się nie tylko do przygotowania słodkich wypieków, ale również wytrawnych potraw, do których dodajemy jajka. Posłuży też do zagęszczania sosów, a nawet do przygotowania panierki do kotletów, ryb czy warzyw.

Jak przygotować jajko z siemienia lnianego – wskazówki

Sposób na przygotowanie jajka z siemienia lnianego jest łatwy. Wystarczy wymieszać je z ciepłą wodą. Substancje zawarte w nasionach lnu pod wpływem temperatury zmieniają konsystencję, która zaczyna przypominać ciągnące się białko surowego jajka. Najprościej do przyrządzenia jajek użyć sproszkowanego siemienia lnianego, ale można też zmielić ziarna lnu bezpośrednio przed ich wykorzystaniem.

Przepis: „Jajka” z siemienia lnianego Podane ilości składników są odpowiednikiem jednego jajka. Dla każdego kolejnego należy doliczyć identyczne porcje obu składników. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni wegańska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 płaska łyżka sproszkowanego lub zmielonego siemienia lnianego (7 gramów)

3 łyżki ciepłej wody (45 ml). Sposób przygotowania Przygotuj siemię lnianeOdmierz odpowiednią ilość siemienia lnianego. Ziarna lnu możesz zmielić w domu z pomocą młynka do kawy. Zalej siemię lniane wodąZalej ciepłą, ale nie gorącą wodą i dokładnie wymieszaj aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Odstaw na kilka minutOdstaw na ok. 10 minut, aż substancja zacznie tworzyć zawiesinę. Po tym czasie możesz dodać „jajko” do potrawy.

