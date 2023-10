Napar z siemienia lnianego na kaszel. Jak go zrobić?

Siemię lniane znajduje szerokie zastosowanie w fitoterapii oraz medycynie ludowej. Zresztą nie bez powodu. Zawiera bowiem wiele cennych związków. Ma w swoim składzie między innymi żelazo, cynk, selen, błonnik, witaminy z grupy B, foliany oraz lignany. Wykazuje działanie antyoksydacyjne, dlatego unieszkodliwia wolne rodniki i łagodzi stany zapalne występujące w organizmie. Obniża poziom „złego cholesterolu” we krwi, a w konsekwencji minimalizuje ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, między innymi miażdżycy. Znajduje również zastosowanie w leczeniu i profilaktyce problemów gastrycznych (w tym zaparć). Wspomaga proces przemiany materii i usprawnia perystaltykę jelit. Osobom na diecie redukcyjnej zaleca się siemię lniane do picia. Nasiona lnu stanowi także skuteczny „oręż” w walce z dolegliwościami ze strony układu oddechowego.

Jak zrobić napar z siemienia lnianego na kaszel?

Przygotowanie naparu z siemienia lnianego jest banalnie proste i nie wymaga specjalnego przygotowania ani dużych umiejętności kulinarnych. Cały proces zajmuje nie więcej niż kwadrans. Co trzeba zrobić? Wystarczy zalać dwie łyżki mielonego siemienia szklanką gorącej wody i zaparzać 10-15 minut pod przykryciem. Pod wpływem wody nasiona lnu pęcznieją i otaczają się swego rodzaju śluzem. Napar ma konsystencję nieco przypominającą kisiel. Jeśli chcesz wzbogacić smak napoju, dodaj do niego odrobinę soku z cytryny lub malin (ewentualnie miód). Możesz też odcedzić miksturę, by pozbyć się ziaren. Wszystko zależy od twoich osobistych preferencji.

Kiedy pić napar z siemienia lnianego? Nie ma żadnych konkretnych wskazań, jeśli chodzi o porę dnia. Najlepiej robić to raz lub dwa razy dziennie. Warto też pić ciepły napój. Choć to kwestia indywidualna.

Jak działa napar z siemienia lnianego na kaszel?

Napar z siemienia lnianego najlepiej stosować na męczący, uciążliwy kaszel. Śluz, jakim powlekają się nasiona podczas zaparzania, nawilża ścianę gardła. Redukuje ból, pieczenie i drapanie w gardle, a w rezultacie zmniejsza częstotliwość kaszlu, dzięki czemu uszkodzony nabłonek oskrzeli może się szybciej zregenerować. Siemię lniane wykazuje również działanie przeciwzapalne. Jednocześnie ułatwia odkrztuszanie zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny.

Czy każdy może pić napar z siemienia lnianego?

Napar z siemienia lnianego nie jest wskazany dla osób, które zmagają się z przewlekłymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, niedrożnością jelit lub alergią na składniki zawarte w miksturze. Z napoju powinny również zrezygnować pacjenci w trakcie farmakoterapii (może on bowiem opóźniać działanie niektórych leków). Zawsze warto skonsultować się z lekarzem, przed wprowadzeniem siemienia lnianego do codziennej diety.

