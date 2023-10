Jak obrać migdały ze skórki? Sprawdzone sposoby

Migdały mają wiele wartości odżywczych. Jednak nie można tego samego powiedzieć o pokrywającej je skórce. Ta często jest gorzka. Poza tym może podrażniać wyściółkę jelit, utrudniać wchłanianie i trawienie składników odżywczych zawartych w nasionach migdałowca. Dlatego lepiej z niej zrezygnować. Radzimy więc, jak obrać migdały ze skórki.

Obieranie migdałów ze skórki „na gorąco”

Blanszowanie to pierwszy sposób na obieranie migdałów. Na czym polega ta metoda? Jest bardzo prosta. Wystarczy umieścić nasiona w naczyniu i zalać je wrzątkiem (wodą o temperaturze 100 stopni Celsjusza), a następnie odczekać 10-15 minut. Potem trzeba już tylko odcedzić migdały przy użyciu sitka lub durszlaka i opłukać je pod zimną wodą. Po tych zabiegach zdjęcie skórki z poszczególnych nasion będzie już zwykłą formalnością. Jedyne, co należy zrobić, to lekko nacisnąć migdały od węższej strony, a niechciana „skorupka” sama odejdzie.

Obieranie migdałów ze skórki „na zimno”

Ten sposób obierania migdałów wymaga znacznie więcej cierpliwości niż pierwszy. Co musisz zrobić? Zalej nasiona zimną wodą (tak, by „pływały” w płynie). Odczekaj 12 godzin. Potem opłucz migdały pod bieżącą wodą i spróbuj je obrać. Jeśli skórka nie schodzi zbyt gładko, powtórz opisaną czynność. Zalej nasiona jeszcze raz i pozostaw je w zimnej wodzie na kolejne dwanaście godzin. Do zdejmowania „skorupki” z migdałów użyj ostrego nożyka.

Do czego wykorzystać migdały obrane ze skórki?

Migdały obrane ze skórki mogą być spożywane jako przekąska. Świetnie smakują w połączeniu z naturalnym jogurtem i świeżymi lub mrożonymi owocami. Doskonale sprawdzą się też jako składnik sałatek. Dodają daniom chrupkości. Szukasz innego sposobu na wykorzystanie obranych nasion migdałowca? Rozdrobnij je w blenderze. Dzięki temu zrobisz w domowym zaciszu mąkę migdałową lub mleko migdałowe.

Czy każdy może jeść migdały?

Migdały mają wiele cennych wartości odżywczych. Zawierają między innymi wapń, magnez, potas, witaminę E, żelazo, cynk i fosfor, ale nie każdy może je jeść. Przeciwskazaniem do spożywania tych nasion jest przede wszystkim alergia. Powinny z nich zrezygnować również osoby, które mają problemy z nerkami i cierpią na przewlekłe choroby układu pokarmowego, na przykład kamicę woreczka żółciowego.

Należy też uważać na tak zwane gorzkie migdały. Mają w swoim składzie sporo amigdaliny, która może wywołać przykre dolegliwości gastryczne, na przykład wymioty, nudności, biegunkę, czy bóle brzucha. Co więcej, spożycie tego związku w zbyt dużych ilościach (około 50 gorzkich migdałów za jednym razem) grozi poważniejszymi powikłaniami – niewydolnością wątroby i śpiączką. Może nawet doprowadzić do śmierci.

