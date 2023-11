Te produkty mogą pomóc w walce z objawami endometriozy. Nowe doniesienia naukowców

Endometrioza to poważna choroba ginekologiczna. U jej podłoża leży tak zwana wsteczna menstruacja. U zdrowych kobiet krew miesiączkowa razem z komórkami endometrium (błony śluzowej macicy) jest wydalana na zewnątrz. Niewielka część tej wydzieliny cofa się do jam ciała, gdzie jest likwidowana przez komórki układu immunologicznego. W przypadku pacjentek z endometriozą mechanizm ten ulega zaburzeniu. Organizm nie usuwa „cofniętych” komórek. Te natomiast tworzą ogniska chorobowe, także w innych narządach niż macica, na przykład w jajnikach, jajowodach, pęcherzu moczowym czy jelitach.

Endometrioza może znacznie utrudnić kobiecie zajście w ciążę, a także pogorszyć jakość jej życia. Schorzeniu towarzyszy bowiem wiele dokuczliwych objawów, między innymi stany zapalne czy bóle w okolicy miednicy, podbrzusza i dolnego odcinka pleców. Amerykańscy naukowcy odkryli sposób, by złagodzić symptomy endometriozy. Trzeba włączyć do codziennej diety odpowiednie produkty.

Flawonoidy a endometrioza

W zmniejszeniu dokuczliwości objawów choroby pomaga spożywanie produktów bogatych we flawonoidy. To grupa związków polifenolowych odpowiedzialnych za nadawanie barwy owocom i warzywom (od żółtej po granatową). Chronią rośliny przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, a jednocześnie wywierają bardzo pozytywny wpływ na organizm człowieka. „Przyjrzeliśmy się ponad 20 flawonoidom i wiele z nich wykazało interakcję z NR4A1 i NR4A2. Oba te receptory biorą udział w regulacji stanu zapalnego, dlatego skupiamy się na nich w leczeniu endometriozy” – stwierdził Prof. Stephen Safe, jeden z głównych autorów badania.

Jakie produkty mogą pomóc w walce z objawami endometriozy?

Lista zaczyna się od popularnych i lubianych w Polsce jabłek.

Jabłka





Jabłka są bogatym źródłem kwercetyny i kamferolu, które wykazują najsilniejsze właściwości przeciwzapalne. Włączenie tych owoców do diety nie jest trudne. Jedz je na surowo lub wykorzystaj do przygotowania sałatek, ciast czy deserów,

Sprawdź przepis na szarlotkę z bezą





Brokuły



Brokuły również zawierają duże ilości kwercetyny i kamferolu. Możesz przyrządzić z nich wiele różnych potraw, między innymi zupy. Świetnie sprawdzą się również jako dodatek do mięs, sałatek czy zapiekanek.

Sprawdź przepis na zupę krem z zielonych warzyw



Buraki

Buraki także wykazują silne działanie przeciwzapalne. Możesz zrobić z nich tradycyjny barszcz albo bardziej nowoczesne danie, na przykład carpaccio. A jeśli nie masz zbyt wiele czasu wykorzystaj warzywa do przygotowania pysznego, zdrowego koktajlu.



Sprawdź przepis na czerwony koktajl z buraka i banana





Czarne jagody



Czarne jagody mają w swoim składzie nie tylko flawonoidy, ale również związki ważne dla prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku. Obecnie wyciągi z tych owoców są wykorzystywane w procesie leczenia chorób oczu.

Sprawdź, co zrobić z jagód



Zielona herbata



Zielona herbata nie tylko świetnie gasi pragnienie i rozgrzewa. Wspomaga też proces odchudzania. Co więcej, możesz ją wykorzystać do zrobienia deserów.

Sprawdź przepis na tiramisu z zieloną herbatą

Przywołany „spis” nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Przedstawia te produkty, które mają w swoim składzie najwięcej flawonoidów ważnych dla przebiegu leczenia endometriozy. Warto jednak wymienić również brukselkę, czerwoną kapustę, czy czerwoną cebulę.

Flawonoidy pomocne nie tylko w leczeniu endometriozy

Flawonoidy mają wiele cennych właściwości. Działanie przeciwzapalne to tylko jedna z ich licznych zalet. Związki te chronią organizm przed stresem oksydacyjnym (ze stanem tym mamy do czynienia w sytuacji, gdy wolne rodniki zaczynają dominować nad antyoksydantami). To niebezpieczne zjawisko, które prowadzi do przedwczesnego starzenia się komórek. Zwiększa też ryzyko występowania wielu schorzeń, między innymi miażdżycy i chorób nowotworowych. W dodatku flawonoidy obniżają ciśnienie tętnicze krwi i regulują stężenie glukozy w organizmie. Są również wykorzystywane w łagodzeniu dolegliwości, które towarzyszą przekwitaniu (menopauzie), takich jak: rozdrażnienie, nocne poty czy uderzenia gorąca.

Czego nie jeść przy endometriozie?

Pacjentki z endometriozą powinny ograniczyć spożycie produktów bogatych w nasycone tłuszcze i cukry proste. Niewskazane jest włączanie do jadłospisu gotowych, wysoce przetworzonych potraw z dużą ilością sztucznych barwników czy konserwantów. Należy również zmniejszyć ilość białego pieczywa oraz mięsa w diecie, na przykład wołowiny czy wieprzowiny, i zastąpić je owocami oraz warzywami.

