Kiedy najlepiej pić kawę z mlekiem? Niewłaściwa pora może szkodzić zdrowiu

Kawa z mlekiem. Specjaliści przestrzegają przed tym połączeniem. Nabiał osłabia bowiem pobudzające działanie kofeiny. Co więcej, napój zawiera więcej kalorii niż zwykła „mała czarna”, a co za tym idzie sprzyja tyciu i zwiększa ryzyko powstawania nadwagi bądź otyłości. Dlatego staraj się nie sięgać po niego zbyt często. Zwróć również uwagę na to, kiedy pijasz kawę z mlekiem. Wbrew pozorom ma to bardzo duże znaczenie.

Jaka jest najlepsza pora na kawę z mlekiem?

Jeśli lubisz kawę z mlekiem, pij ją bezpośrednio po jedzeniu albo razem z posiłkiem. Dlaczego to takie ważne? Ze względu na wyrzut glukozy i insuliny do krwi. Kiedy sięgasz po napój jeszcze przed śniadaniem, dochodzi do nagłego wzrostu poziomu cukru w organizmie. Im częściej tego typu „skoki” się zdarzają, tym większe ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego oraz insulinooporności, czyli zmniejszenia wrażliwości tkanek na działanie insuliny. Picie kawy z mlekiem tuż po posiłku albo razem z jedzeniem pozwala zapobiec tym negatywnym konsekwencjom. Składniki zawarte w pożywieniu (białka, tłuszcze oraz błonnik) spowalniają bowiem wzrost stężenia glukozy we krwi.

Warto zauważyć, że wahania poziomu cukru nierzadko prowadzą do pojawienia się przykrych dolegliwości w postaci uderzeń gorąca, nocnych potów, problemów ze snem, zaburzeń hormonalnych czy przewlekłego zmęczenia. Nierzadko skutkują również pojawieniem się trądziku i obniżeniem odporności, przez co organizm staje się bardziej podatny na różnego rodzaju infekcje.

Kiedy najlepiej pić czarną kawę?

„Czysta” czarna kawa (bez dodatków, takich jak cukier, śmietanka, syropy smakowe itp.) nie powoduje nagłego wyrzutu glukozy i insuliny. Można ją więc spokojnie pić również między posiłkami albo przed jedzeniem. Należy zauważyć, że ten napój nie tylko pobudza organizm do działania. Ma też wiele innych cennych właściwości. Wspomaga perystaltykę jelit, dzięki czemu przyspiesza metabolizm i ułatwia zrzucenie nadprogramowych kilogramów. Jest też źródłem antyoksydantów. Chroni organizm przed szkodliwym wpływem wolnych rodników odpowiedzialnych za przedwczesne starzenie się komórek. Zmniejsza stany zapalne i minimalizuje ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia oraz schorzeń o podłożu nowotworowym.

