Jeśli chcesz schudnąć, nie pij kawy z tymi dodatkami. Gdy to robisz, niszczysz też trzustkę

Otyłość (w tym brzuszna), insulinooporność, stan przedcukrzycowy, cukrzyca typu 2 – z tymi problemami boryka się coraz więcej osób, także w młodym wieku. Okazuje się, że do wystąpienia tych schorzeń może przyczynić się picie kawy z pewnymi dodatkami.

Czy kawa pomaga schudnąć?

Naukowcy nie mają wątpliwości, że picie kawy (bez cukru!) może stymulować procesy metaboliczne. Naukowcy z Harvard T.H. Chan School of Public Health dowiedli, że wypijanie czterech filiżanek kawy dziennie może zmniejszyć tkankę tłuszczową nawet o 4 procent. Dzieje się tak dzięki temu, że kawa zawiera kwas chlorogenowy, przeciwutleniacz, który wspomaga proces utraty tłuszczu. Co ważne, także trzewnego, odpowiadającego za tzw. oponkę na brzuchu. Kawa jest napojem praktycznie pozbawionym kalorii. Filiżanka kawy zawiera około 4 kalorii. W związku z tym jak najbardziej można stosować ją na diecie odchudzającej. Niestety, większość Polaków popełnia pewien błąd żywieniowy, który zamiast spalać tłuszcz powoduje, że kilogramy rosną, a stan trzustki się pogarsza.

Ten dodatek do kawy tuczy i niszczy trzustkę

Kaloryczność kawy zwiększa nie tylko cukier, ale też słodziki. Dodanie do czarnej kawy jednej łyżeczki cukru powoduje wzrost jej kaloryczności o około 45 kalorii, o dużo więcej, gdy połączymy napój z bitą śmietaną czy syropem smakowym. Jeśli ktoś koniecznie chce dosłodzić „małą czarną”, powinien wypić kawę z miodem. Okazuje się, że bardzo złym pomysłem jest łączenie kawy z mlekiem, nie mówiąc o słodkiej śmietance. Nie chodzi tylko o zwiększenie wartości energetycznej, lecz o to, w jaki sposób na tę mieszankę reaguje trzustka. Tego połączenia ten narząd bardzo nie lubi, tym bardziej, gdy kawę z mlekiem przegryziemy kawałkiem ciasta, np. jabłecznika. W organizmie dojdzie wówczas do gwałtownego wyrzutu glukozy. A to z kolei jest bardzo niekorzystne dla trzustki, zwłaszcza, jeśli kawę z mlekiem i ciastkiem spożywamy regularnie, kilka razy dziennie. Jeszcze gorzej, gdy robimy to bez śniadania, na tzw. pusty żołądek.

Co dodać do kawy zamiast mleka i ciastka?

Są pewne dodatki, które w połączeniu z kawą sprawiają, że metabolizm mocno przyspiesza, a organizm oczyszcza się z toksyn. Dzięki temu spalanie tkanki tłuszczowej jest szybsze i dużo bardziej efektywne. W związku z tym warto pić kawę z takimi przyprawami, jak:

kardamon – w zależności od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć, należy dodać do zaparzonej kawy jedną, dwie lub nawet trzy szczypty kardamonu; im więcej przyprawy dodamy, tym bardziej przyspieszymy metabolizm,

– w zależności od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć, należy dodać do zaparzonej kawy jedną, dwie lub nawet trzy szczypty kardamonu; im więcej przyprawy dodamy, tym bardziej przyspieszymy metabolizm, imbir – ta przyprawa powoduje naturalne przyspieszenie metabolizmu, dzięki zawartości gingeroli; pozwala pozbyć się zwłaszcza opornego na odchudzanie tłuszczu brzusznego,

– ta przyprawa powoduje naturalne przyspieszenie metabolizmu, dzięki zawartości gingeroli; pozwala pozbyć się zwłaszcza opornego na odchudzanie tłuszczu brzusznego, cynamon – zmniejsza ilość glukozy, która dostaje się do krwiobiegu po posiłku, wpływa na pracę enzymów trawiennych, które spowalniają rozkład węglowodanów w przewodzie pokarmowym,

– zmniejsza ilość glukozy, która dostaje się do krwiobiegu po posiłku, wpływa na pracę enzymów trawiennych, które spowalniają rozkład węglowodanów w przewodzie pokarmowym, kurkuma – skutecznie pobudza układ pokarmowy do pracy, dzięki czemu jest niezastąpiona przy redukcji wagi; należy do termogeników – jej spożywanie pobudza termogenezę, w efekcie czego zwiększa się temperatura ciała, a organizm szybciej spala tłuszcz.

