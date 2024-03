Dzięki tej owsiance skończyłam z podjadaniem. Wszystko to zasługa jednego składnika

Owsianka należy do bardzo „wdzięcznych” potraw. Jej przygotowanie nie wymaga dużego nakładu pracy. Poza tym można dowolnie modyfikować skład dania i dostosowywać go do indywidualnych potrzeb oraz upodobań żywieniowych. Ostatnio postanowiłam nieco „zaszaleć” i wzbogacić swoją owsiankę o pewien dość niecodzienny dodatek. Dzięki niemu zyskała nie tylko więcej wartości odżywczych, ale też niepowtarzalny smak. Stworzyłam śniadanie, które smakuje jak mój ulubiony deser. A do tego pozwala pokonać największą zmorę procesu odchudzania, czyli głód i odwieczną chęć podjadania.

Jak zrobić deserową wersję owsianki?

Przepis jest prosty. Najpierw namocz porcję płatków owsianych (około 30 gramów). Zalej je gorącą wodą i odstaw na noc. Dzięki temu prostemu zabiegowi rano szybciej zrobisz śniadanie, a twój układ pokarmowy łatwiej poradzi sobie z trawieniem owsianki i przyswajaniem zawartych w niej składników odżywczych. Rano do namoczonych płatków dodaj 250 mililitrów mleka (krowiego lub roślinnego), szczyptę kardamonu, odrobinę soli i łyżeczkę cukru trzcinowego. Połącz ze sobą wszystkie składniki. Podgrzewaj mieszankę na palniku ze średnim płomieniem do momentu aż zgęstnieje. Na koniec wzbogać owsiankę o jedną łyżeczkę pasty tahini. Wymieszaj całość i przełóż danie do miseczki. Możesz udekorować je ulubionymi owocami i szczyptą sezamu. Potrawa przypomina w smaku chałwę. Świetnie sprawdza się nie tylko jako śniadanie, ale również lunch lub deser.

Jak chałwowa owsianka wspomaga odchudzanie?

Pasta tahini zawiera spore ilości błonnika, dzięki czemu po zjedzeniu chałwowej owsianki odczujesz jeszcze większą sytość, a chęć podjadania między posiłkami czy sięgania po niezdrowe przekąski minie jak ręką odjął. W rezultacie kontrolowanie liczby przyjmowanych kalorii stanie się znacznie łatwiejsze. Jednocześnie błonnik, przechodząc przez układ pokarmowy, podrażnia ściany jelit, przez co wzmacnia ich perystaltykę. Przekłada się to na szybszą przemianę materii.

Jak widzisz, odchudzanie nie musi kojarzyć się z wyrzeczeniami i ciągłym uczuciem głodu. Można jeść smacznie, zdrowo, a jednocześnie „gubić” nadprogramowe kilogramy. Pamiętaj jednak, że żadna dieta nie przyniesie trwałych efektów, jeśli nie połączysz jej z odpowiednią aktywnością fizyczną. Forma ruchu bądź ćwiczeń powinna być dostosowana do twojego stanu zdrowia.

Owsianka z pastą tahini – wskazówki

Nie musisz trzymać się ściśle przedstawionego przepisu na owsiankę. Możesz dowolnie zmieniać zarówno rodzaj, jak i proporcje poszczególnych przypraw i wzbogacać potrawę o inne komponenty, na przykład gorzkie kakao, cynamon, pokruszone orzechy lub migdały, wiórki kokosowe itp. Niektórzy uzupełniają skład dania o pokruszoną chałwę, by jeszcze bardziej podkreślić jej sezamowy charakter. Trzeba jednak mieć na uwadze, że tego typu dodatek znacznie podnosi kaloryczność owsianki, a przecież nie o to chodzi.

Czytaj też:

Dodaję ten składnik do owsianki. To mój odchudzający miks, którym „oszukuję” głódCzytaj też:

Chałwę w tej wersji jadłam po raz pierwszy. Już dawno żaden deser nie zachwycił mnie tak bardzo