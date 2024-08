W Polsce mało kto ją zna, a pomaga zachować zdrowie i szczupłą sylwetkę. Warto sięgnąć

Okra jest warzywem, które warto odkryć. Jej delikatny smak i nietypowa konsystencja mogą zaskoczyć, ale z pewnością docenisz jej wyjątkowy charakter. Zwłaszcza że ma ona też liczne właściwości prozdrowotne i wszechstronne zastosowanie.

Jakie właściwości ma okra?

Okra jest bogata w liczne witaminy i minerały. Wśród nich wymienić można m.in. wykazującą właściwości antyoksydacyjne i sprzyjającą budowaniu odporności witaminę C, czy pomagający utrzymać odpowiednie nawodnienie organizmu i regulujący ciśnienie krwi potas.

Piżmian jadalny dostarcza też chroniących komórki przed uszkodzeniami polifenoli, cennego dla kobiet kwasu foliowego oraz regulującego trawienie i poziom cukru we krwi błonnika. Wspomina się też o korzystnym wpływie śluzu z okry, który wiąże cholesterol i pomogą usuwać go z organizmu.

Regularnie sięgając po to warzywo, wesprzesz więc swoje zdrowie i ułatwisz sobie odchudzanie. Okrę dostaniesz w sklepach ze zdrową żywnością, na targach rolnych lub w sklepach internetowych. Wykorzystasz go na wiele sposobów, a przy wyborze najlepiej pokierować się smakiem.

Jak smakuje piżmian jadalny?

Pochodzące z Afryki Zachodniej warzywo jest delikatne i orzeźwiające. Jedzący często opisują piżmian jadalny — bo tak jeszcze nazywana jest okra — jako połączenie bakłażana, cukinii i fasolki szparagowej, albo młodą cukinię, ale z bardziej wyraźnym, „zielonym” posmakiem.

Takie wrażenia będziesz miała jednak tylko wtedy, gdy wybierzesz świeże warzywo cechujące się gładką skórką o zielonej barwie. Unikaj okry ze zżółknieniami i uszkodzeniami – nie będzie przyjemna w odbiorze, bo opisane cechy świadczą o długim czasie, jaki upłynął od zbioru.

Jak wykorzystać okrę w kuchni?

Piżmian jadalny warto ugotować. Podczas tego procesu wydziela on lepką substancję, która co prawda daje wrażenie jedzenia śluzu, ale też pomaga zagęścić potrawę. Efekt ten można zminimalizować, dodając do okry kwaśne składniki takie jak sokiem z cytryny czy ocet lub wydłużając czas jej przyrządzania.

Smażona okra z kolei to popularna przystawka w wielu kuchniach. Możesz ją opanierować i usmażyć na głębokim tłuszczu — co nie będzie bardzo zdrowe, ale jednak smaczne — lub przygotować na patelni z dodatkiem przypraw. Z piżmianem dobrze komponuje się czosnek, cebula, papryka, kolendra oraz kurkuma.

Niektórzy również marynują lub kiszą okrę. Wybierają wtedy niedojrzałe jeszcze strąki. W takiej wersji świetnie sprawdź się jako dodatek do sałatek, przekąsek i kanapek.

Czytaj też:

Z cukinii robię pyszne, kremowe danie. Ten prosty przepis na lekki obiad to moje odkrycieCzytaj też:

Bita feta, kilka prostych dodatków i warzyw to ekspresowa kolacja. Poznaj mój pyszny patent