Masz te jajka w lodówce? Sprawdź natychmiast, bo mogą być groźne

Jajka to stały element diety wielu Polaków. Trzeba jednak na nie uważać. Nie zawsze służą bowiem zdrowiu. Niekiedy mogą mu wręcz bardzo zaszkodzić. Można się o tym przekonać, czytając najnowszy komunikat opublikowany przez Auchan. Znana sieć informuje w nim o wycofaniu jajek ze swoich sklepów. W niektórych partiach produktu wykryto bowiem niebezpieczną bakterię. Sprawdź, czy masz je w lodówce.

Jakie jajka wycofano z Auchan?

W udostępnionym komunikacie sieć poinformowała, że w trosce o bezpieczeństwo klientów wycofuje ze sprzedaży określone partie jajek. Wykryto w nich bowiem obecność salmonelli. Chodzi o następujące produkty:

Nazwa produktu: JAJA WOLNY WYBIEG L 6 SZT. AUCHAN

Kod kreskowy (EAN) 5904215130642,

Termin przydatności do spożycia 11.08.2025.

Nazwa produktu: JAJA WOLNY WYBIEG WYPRODUKOWANO BEZ STOSOWANIA GMO M 10 SZT. AUCHAN

Kod kreskowy (EAN) 5904215180173,

Termin przydatności do spożycia 11.08.2025.

Nazwa produktu: JAJA WOLNY WYBIEG WYPRODUKOWANO BEZ STOSOWANIA GMO L 10 SZT. AUCHAN

Kod kreskowy (EAN) 5904215180166,

Termin przydatności do spożycia 11.08.2025.

Nazwa produktu: JAJA WOLNY WYBIEG WYPRODUKOWANO BEZ STOSOWANIA GMO L 20

Kod kreskowy (EAN) 5904215180159,

Termin przydatności do spożycia 11.08.2025.

Nazwa produktu: JAJA WOLNY WYBIEG M 20 SZT. AUCHAN

Kod kreskowy (EAN) 5904215166696,

Termin przydatności do spożycia 11.08.2025.

Producentem wszystkich wskazanych jajek są FERMY DROBIU MIZGIER. „Konsumenci, którzy zakupili wskazane partie wyżej wymienionych produktów proszeni są o niespożywanie ich, wyrzucenie lub zwrot do sklepu, w którym zostały zakupione. Produkty zwrócone zostaną całkowicie zrefundowane” – czytamy w komunikacie Auchan.

Czym grozi spożycie skażonych jajek?

Zjedzenie skażonych jajek może doprowadzić do zatrucia. Stan ten nie stanowi zwykle poważnego zagrożenia dla zdrowia czy życia. Może jednak okazać się szczególnie niebezpieczny dla kobiet w ciąży, małych dzieci, seniorów oraz osób z przewlekłymi chorobami i obniżoną odpornością organizmu. W ich przypadku istnieje bowiem większe ryzyko wystąpienia różnego rodzaju powikłań związanych z zatruciem. Chodzi między innymi o zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych, a nawet sepsę, zwanej również jako posocznica.

