Mój patent na doskonale puszysty i lekki biszkopt. Kluczowe są te 2 momenty

Biszkopt to niezwykle uniwersalne ciasto, które stanowi podstawę wielu słodkich wypieków. Jego lekkość, puszystość i delikatny smak sprawiają, że jest też idealny do tworzenia tortów i cukierniczych eksperymentów. Zdarza się jednak, że biszkopt opada po wyjęciu z piekarnika, a do tego pęka. Można temu w prosty sposób zapobiec – wystarczy odrobina uważności w dwóch kluczowych momentach.

Co zrobić, żeby biszkopt był lekki i puszysty?

Dobrze wyrośnięty biszkopt to oznaka, że wypiek się udał. Puszyste ciasto świadczy o tym, że białka zostały odpowiednio ubite, a składniki dokładnie wymieszane. Często jednak dzieje się tak, że mimo przestrzegania wszystkich wskazówek podanych w przepisie – ciasto nie wychodzi takie, jak powinno. Okazuje się, że najważniejsze są dwa momenty podczas przygotowywania tego wypieku.

Pierwszy z nich to ubijanie białek z cukrem – zadbajcie o to, by uzyskać gęstą i puszystą masę. Całość może wam zająć nawet kilka minut, jednak jest to bardzo ważny element przygotowywania biszkoptu. Zbyt krótkie ubijanie jajek z cukrem sprawi, że biszkopt nie wyjdzie taki, jak powinien. Masa musi być odpowiednio lekka i napowietrzona. Pamiętajcie również, by podczas ubijania cukier dodawać stopniowo. Za każdym razem miksujcie białko na najwyższych obrotach, aż cukier połączy się z pianą. Kolejny kluczowy moment, by ciasto wyszło naprawdę idealne, następuje w trakcie dodawania mąki. Należy ją przesiać do miski przez sitko – dzięki temu unikniecie grudek, a ciasto będzie zachwycać lekkością. Następnie bardzo ostrożnie trzeba ją dodać do masy jajecznej, najlepiej zrobić to szpatułką. W ten sposób zostanie tam powietrze wprowadzone podczas ubijania jajek.

Najczęstsze błędy podczas robienia biszkoptu

Podstawowym błędem podczas robienia biszkoptu jest otwieranie piekarnika w trakcie jego pieczenia. Przez takie przedwczesne uchylanie drzwiczek biszkopt może opaść, a w konsekwencji będzie prezentować się znacznie mniej apetycznie. Ważny jest też czas pieczenia – jeżeli będzie on zbyt długi, to ciasto wyjdzie suche. Bardzo istotne jest więc trzymanie się zasad podanych w przepisie, z którego korzystacie.

Pilnujcie również, by składniki, których używacie, miały temperaturę pokojową. Jeśli między produktami będzie duża różnica temperatur, to niemal pewne jest, że biszkopt się nie uda. Jajka należy więc wyjąć z lodówki minimum dwie godziny przed pieczeniem ciasta. Koniecznie sprawdźcie też, jak zrobić idealny biszkopt... bez przepisu. Polecamy również przygotować galaretowiec na biszkopcie, który dla wielu osób jest wspomnieniem z dzieciństwa.

