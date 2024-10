Regularne picie kawy może chronić przed poważnymi chorobami, ale jest 1 ważny warunek

Picie kawy to rytuał dla wielu ludzi. Często towarzyszy czytaniu książki, rozmowie z przyjaciółmi czy pracy. Napój ten dodaje nam energii, poprawia koncentrację, ale dla niektórych jest po prosty „chwilą przyjemności”. Co więcej, okazuje się, że kawa spożywana w odpowiednich ilościach może mieć wiele korzystnych właściwości dla zdrowia.

Czy picie kawy może chronić przed chorobami?

Kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska w opublikowanym przez siebie materiale na Instagramie wyjaśniła, czy regularne picie kawy może chronić przed chorobami.

Ostatnie badania opublikowane w „Clinical Endocrinology and Metabolism” i robione na pół milionie osób wskazują, że tak – kawa może mieć działanie ochronne i chronić przed cukrzycą, zawałem, udarem – wyjaśniła specjalistka.

Ekspertka zwróciła jednak uwagę na jeden bardzo ważny aspekt: „Wszakże musi być pita w rozsądnych ilościach. Co to znaczy rozsądne ilości? To są trzy filiżanki raczej słabych naparów dziennie. To jest nie więcej niż 200-300 miligramów kofeiny” – powiedziała, dodając, że kofeinę możemy dostarczać naszemu organizmowi również z innymi napojami.

Jakie korzyści ma picie kawy?

Jedną z największych zalet kawy jest oczywiście to, że poprawia ona koncentrację, a także działa pobudzająco na organizm. My przypominamy z kolei, że picie kawy ma też inne plusy. Napój ten jest bogaty w przeciwutleniacze, które chronią przed wolnymi rodnikami (przyczyną stresu oksydacyjnego, który przyczynia się do rozwoju różnych chorób). Kawa wpływa też na zmniejszenie uczucia łaknienia, co może pomóc osobom, które walczą z dodatkowymi kilogramami. Ma ona także korzystny wpływ na trawienie, a do tego przyspiesza tempo przemiany materii.

Trzeba jednak pamiętać, by zachować umiar w piciu tego popularnego napoju, ponieważ w zbyt dużych ilościach kawa wypłukuje z organizmu wapń oraz magnez i może prowadzić do ich niedoboru. Dodatkowo może podrażniać żołądek, powodować nerwowość i rozdrażnienie, a także trudności w zasypianiu i odwodnienie. Powinny z niej zrezygnować osoby cierpiące na nadciśnienie i borykające się z problemami sercowymi. Koniecznie sprawdźcie też, jakie są najgorsze rodzaje kawy. Niektórzy mogą być też ciekawi, jaką kawę pić, żeby nie przytyć.

