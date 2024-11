Jesienne dni zaczynam od tego taniego specjału z nasion lnu. Dietetyk poleca go na ból gardła i kaszel

Kisiel z siemienia lnianego to prawdziwa skarbnica zdrowia. Zobaczcie, jak go przygotować, by pomógł również na przeziębienie. Dla mnie ten specjał to prawdziwe ukojenie, gdy jestem chora.

Siemię lniane, czyli nasiona lnu, to jeden ze zdrowszych produktów, jaki możemy znaleźć w sklepach. Dodatkowo jest to produkt naprawdę tani, który wystarczy nam na dość długi czas. Wbrew pozorom nie jest to jedynie remedium na problemy żołądkowe. Kisiel lniany warto przygotowywać jesienią i zimą, gdy często dopadają nas przeziębiania. Żeby uzyskać jeszcze lepszy efekt zdrowotny, dobrze jest łączyć nasiona lnu z innymi produktami. Dzięki temu nasz organizm jeszcze lepiej poradzi sobie z infekcjami. Prozdrowotne właściwości siemienia lnianego Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia, w opublikowanym przez siebie nagraniu wymienił zalety spożywania kisielu z nasion lnu. Taki kisiel lniany pomaga złagodzić wrzody żołądka, jak również zmniejszyć ból gardła, a nawet zahamować odruch kaszlu. Jest to spowodowane tym, że po zaparzeniu nasiona lnu wytwarzają pewien śluz, który pokrywa nasze błony śluzowe i w ten sposób działa ochronnie – wyjaśnił. To jednak nie wszystkie właściwości kisielu z nasion lnu. Jedzenie takiego specjału jest wyjątkowo korzystne dla naszego układu krążenia. Jedzenie nasion lnu pomaga łagodnie obniżyć skurczowe ciśnienie krwi, jak również przyczynia się do redukcji trójglicerydów – powiedział specjalista. Dodał również, że naukowcy zauważyli, że związki chemiczne, które znajdują się w nasionach lnu, poprawiają przepływ krwi w naczyniach krwionośnych u osób zmagających się z chorobą wieńcową. Dodatkowo nasiona lnu poprawiają pracę stłuszczonej wątroby (obniżają aktywność enzymów wątrobowych). Osoby, które regularnie sięgają po te drobinki, mają niższe ryzyko stłuszczenia wątroby aż o 20 procent. Co dodać do kisielu z siemienia lnianego? Zwykle taki kleik lniany przygotowuje się z użyciem samej wody. Warto jednak dodać do niego także rumianek, ponieważ wyciąg z rumianku działa przeciwzapalnie na błony śluzowe wyściełające przewód pokarmowy – przede wszystkim na żołądek. Dodatkowo, jak zauważył dietetyk, rumianek wykazuje właściwości przeciwskurczowe na mięśnie gładkie jelit i pomaga w ich prawidłowej pracy. Taki kisiel będzie więc odpowiedni również dla osób, które zmagają się z wrzodami żołądka i dwunastnicy. Jeśli zaś zmagamy się z bólem gardła i jesteśmy przeziębieni, to warto rozważyć sporządzenie kisielu lnianego na bazie naparów z kwiatów czarnego bzu lub kwiatów lipy. A to dlatego, że składniki w nich obecne działają napotnie – powiedział. Napar z kwiatów lipy pomoże w przypadku chorób przeziębieniowych z objawami gorączki, a także w przypadku nieżytu dróg oddechowych. Z kolei napary z kwiatów czarnego bzu ułatwiają odkrztuszanie śluzu zalegającego w drogach oddechowych. Jak zrobić ksiel z siemienia lnianego? Przygotowanie kisielu z siemienia lnianego jest naprawdę bardzo szybkie i proste. Kisiel ten ma delikatną, lekko śluzowatą konsystencję i może być spożywany na ciepło lub zimno, w zależności od preferencji. Ważne jest jednak, by unikać popularnego błędu podczas spożywania siemienia lnianego, ponieważ można sobie jeszcze bardziej zaszkodzić. Przepis: Kisiel z siemienia lnianego Kisiel lniany to naturalny środek o wielu właściwościach zdrowotnych Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Liczba porcji 1 Składniki 2 łyżki nasion lnu (w całości lub zmielonych)

1 szklanka wrzątku

1 łyżka suszonych kwiatów rumianku (albo czarnego bzu lub lipy) Sposób przygotowania Przygotowanie naparuŁyżkę kwiatów rumianku (lub czarnego bzu albo lipy) zalejcie szklanką wrzątku. Całość odstawcie na 5 minut, aby zioła się zaparzyły. Dodanie nasion lnuPo 5 minutach przecedźcie napar i dodajcie do niego nasiona lnu. Poczekajcie, aż nasiona lnu napęcznieją i zmiękną w naparze. Czytaj też:

