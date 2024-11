Zrób to, a sucha fasola zmięknie w godzinę. Prosty i tani patent pokochają nie tylko zapracowani

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów na zmiękczenie fasoli jest jej długie moczenie. Cały proces nie jest zbyt skomplikowany, ale zajmuje sporo czasu. Zwykle trwa od ośmiu do nawet dwunastu godzin. Im większe i starsze nasiona, tym dłużej trwa „kąpiel”. A co zrobić w sytuacji, gdy nie możesz tyle czekać? Z pomocą przychodzi jeden prosty składnik. Kosztuje „grosze”, a pozwala zaoszczędzić mnóstwo nerwów.

Jak szybko zmiękczyć fasolę?

Wrzuć fasolę do miski i zalej wodą. Następnie dodaj do niej niewielką ilość sody oczyszczonej (około 5 gramów na litr płynu). Tak przygotowane warzywo wstaw do mikrofalówki na 10 minut. Ustaw maksymalną moc urządzenia. Po upływie wskazanego czasu wyjmij naczynie i odstaw fasolę do wystudzenia na około 30-40 minut. Potem należy przepłukać fasolę i możesz już przystąpić do robienia ulubionej potrawy, na przykład fasolki po bretońsku w wersji wege (bez mięsa) lub zupy fasolowej. Oczywiście wybór dania zależy od indywidualnych preferencji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że opisany patent sprawdza się nie tylko w przypadku fasoli, ale też innych roślin strączkowych, na przykład grochu czy ciecierzycy.

Jak soda i mikrofalówka zmiękczają fasolę?

Soda oczyszczona, czyli wodorowęglan sodu, sprawia, że woda zyskuje zasadowe pH. W takim środowisku rozkład pektyn obecnych w łuskach fasoli następuje szybciej. W efekcie warzywo potrzebuje mniej czasu, by zmięknąć. Co więcej, zyskuje bardziej kremową konsystencję i jest lepiej przyswajane przez organizm. Nie wzdyma i nie wywołuje innych nieprzyjemnych dolegliwości gastrycznych. Podgrzanie fasoli w mikrofalówce również skraca czas przygotowywania warzywa. Dzięki zastosowaniu tej metody roślina szybciej wchłania wodę.

Dlaczego warto włączyć fasolę do diety?

Fasola jest dobrym roślinnym źródłem białka. Ten makroskładnik warunkuje prawidłowy przebieg wielu procesów zachodzących w organizmie. Wspomaga pracę układu odpornościowego. Uczestnicy w budowaniu i regenerowaniu tkanek. Bierze udział w transportowaniu tlenu oraz wielu cennych mikroelementów, takich jak na przykład żelazo czy witaminy. Wspiera również przemianę materii i ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała. Przedłuża bowiem uczucie sytości po posiłku, dzięki czemu zmniejsza ryzyko podjadania.

