Ta herbata to świetny zamiennik kawy. Ale jeden błąd niszczy jej cenne właściwości

Matcha to sproszkowana zielona herbata, która zyskała ogromną popularność na całym świecie. Ma ona charakterystyczny smak i aromat, jest bogata w antyoksydanty, a ze względu na swoje właściwości pobudzające może być dobrym zamiennikiem kawy. Picie matchy jest popularne ze względu na jej liczne właściwości zdrowotne, ale też poprawę koncentracji czy wsparcie układu odpornościowego. Co więcej, picie tego napoju może nie tylko poprawiać funkcje poznawcze, ale również zapobiegać demencji. Cały sekret tkwi jednak w tym, by przygotować matchę w odpowiedni sposób.

Powszechny błąd podczas przygotowywania matchy

Popularnym błędem jest zalewanie matchy zbyt gorącą wodą. Często robimy to od razu po tym, gdy się ona zagotuje. Niestety zbyt gorąca woda niszczy delikatne składniki matchy, powodując, że napar staje się gorzki i traci wiele swoich cennych właściwości. Optymalna temperatura wody do przygotowania matchy to około 70-80 stopni C. Aby w pełni cieszyć się delikatnym smakiem i bogactwem składników odżywczych matchy, warto więc zadbać o odpowiednią temperaturę wody. W tym celu możecie kupić specjalny czujnik do temperatury wody (bez problemy dostaniecie go przez internet, a kosztuje zaledwie kilkanaście złotych). Prostszym rozwiązaniem jest po prostu odczekanie kilku minut, aż zagotowana woda nieco ostygnie.

Ciekawostką jest jednak to, że nie ma „dolnej” granicy temperatury wody, w której przygotowuje się matchę. Możecie więc zrobić ją także w zimnej wodzie.

O czym pamiętać podczas przygotowywania matchy?

Pamiętajcie też, że matcha nie rozpuszcza się w wodzie, dlatego musi zostać równomiernie rozmieszana. Możecie w tym celu skorzystać z tradycyjnej, bambusowej miotełki „chasen”. Jeśli jednak jej nie macie, dobrze sprawdzi się też spieniacz do mleka. Mieszajcie lub spieniajcie matche do momentu, aż utworzy się charakterystyczna pianka. Zadbajcie o to, by w napoju nie było grudek.

Podczas przygotowywania matchy bardzo ważne są również proporcje – zazwyczaj używa się około 2-3 gramów proszku (to mniej więcej 1-1,5 łyżeczki) i około 100 ml wody. Możecie jednak dostosować te proporcje do własnych upodobań. Jeśli dopiero rozpoczynacie swoją przygodę z tym napojem, to na początek użyjcie mniej proszku, ponieważ jego zbyt duża ilość może negatywnie wpłynąć na smak. Jeśli macie ochotę na odrobinę kuchennych eksperymentów – możecie zrobić zielone gofry z matchą, są zdrowsze od tych klasycznych.

