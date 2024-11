Trik na idealne kluski śląskie zdradziła mi ciocia Ślązaczka. Dodaję 2 łyżki taniego składnika i wychodzą pyszne

Kluski śląskie to prawdziwa „perełka” w polskiej kuchni. Te delikatne, ziemniaczane kulki z charakterystycznym wgłębieniem, w którym zbiera się aromatyczny sos, to danie, które od pokoleń gości na polskich stołach. Ich prostota i jednocześnie wyjątkowy smak sprawiają, że jest to naprawdę popularne i często przygotowywane danie w naszym kraju. Idealnie komponują się z różnymi sosami, tworząc sycącą i pożywną potrawę, która rozgrzewa w chłodne dni. Najsmaczniejsze kluski śląskie robi moja ciocia. To właśnie ona zdradziła mi patent na to, by wyszły obłędnie pyszne.

Trik na pyszne kluski śląskie

Kluski śląskie, czyli klasyk kuchni polskiej, powinny mieć miękką i delikatną konsystencję. Żeby takie właśnie wyszły warto do podstawowych składników na to danie dodać jeszcze dwie łyżki kaszy manny (na jeden kilogram ziemniaków). Ten produkt sprawi, że ciasto będzie elastyczne, a kluski nie będą twarde po ugotowaniu, tylko idealnie mięciutkie. Kasza manna dodaje ciastu lekkości, dzięki czemu kluski mają przyjemną teksturę. Co więcej, dodatek ten sprawia, że ta potrawa jest jeszcze bardziej pożywna.

O czym pamiętać, robiąc kluski śląskie?

Podczas przygotowywania klusek śląskich bardzo ważny jest wybór odpowiednich ziemniaków. Na kluski śląskie najlepszy będzie typ B lub C. Jeśli chcecie, żeby wasze kluski były wyjątkowo jasne – wybierzcie odmianę Ricarda, która ma kremowy kolor miąższu. Pamiętajcie też, żeby ziemniaki przecisnąć przez praskę lub zetrzeć na tarce zaraz po ugotowaniu. Wtedy są odpowiednio miękkie i kleiste, a to z kolei sprawia, że ciasto łatwiej się zagniata, a same kluski nie rozpadną się podczas gotowania. Koniecznie wykorzystajcie też metodę 4:1 na kluski śląskie – to gwarancje, że wyjdą naprawdę pyszne. Wystarczy jedynie zadbać o odpowiednie proporcje.

