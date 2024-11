Najzdrowsze śniadanie dla jelit zrobisz w 5 minut. Poleca je znany epidemiolog

Profesor Timothy David Spector na co dzień pracuje i wykłada w Wielkiej Brytanii. W zakresie jego zainteresowań leży nie tylko epidemiologia, ale również nauka o żywieniu człowieka. Zajmuje się badaniem kwestii związanych z mikrobiotą jelitową. Stworzył ponad 900 różnych publikacji i należy do grona najczęściej cytowanych uczonych na świecie. W jednym z wywiadów zdradził, co zwykle jada o poranku i jak komponuje najzdrowsze śniadanie dla jelit. Jego wybory mogą być sporym zaskoczeniem dla wielu osób.

Z czego składa się najzdrowsze śniadanie dla jelit?

Bazą najzdrowszego śniadania dla jelit jest gęsty jogurt naturalny pełnotłusty połączony z kefirem. Proporcje składników mogą być różne w zależności od indywidualnych upodobań. Ich połączenie dostarcza organizmowi wartościowego, łatwo przyswajalnego białka, które jest głównym budulcem kości, mięśni i innych tkanek. Na tym jego rola się jednak nie kończy. Pełni ono bowiem wiele ważnych funkcji. Białko uczestniczy w procesie naprawy i regeneracji komórek. Bierze też udział w przemianach metabolicznych. Usprawnia trawienie, przedłuża uczucie sytości po posiłku. Mieszanka kefiru i jogurtu jest też źródłem bakterii kwasu mlekowego. Te drobnoustroje wpływają pozytywnie na mikrobiotę i sprzyjają namnażaniu się pożytecznych mikroorganizmów w jelitach, które usprawniają metabolizm i wzmacniają mechanizmy obronne organizmu.

Trzecim składnikiem najzdrowszego śniadania dla jelit są mrożone owoce jagodowe (na przykład borówki, jeżyny, maliny itp.). Owoce to prawdziwa skarbnica antyoksydantów. Związki te redukują stany zapalne w układzie pokarmowym i innych częściach organizmu. Zmniejszają ryzyko wystąpienia wielu chorób, w tym także schorzeń o podłożu nowotworowym (na przykład raka jelita grubego). W dodatku spowalniają procesy starzenia się tkanek i ułatwiają ich regenerację.

Zwieńczeniem najzdrowszego śniadania dla jelit są orzechy i nasiona (na przykład chia). Skrywają one w sobie spore ilości antyoksydantów i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Warto również zwrócić uwagę na błonnik. To włókno pokarmowe pełni w jelitach podobną funkcję jak białko. Usprawnia ich pracę, a tym samym przyspiesza przemianą materii. Nie ulega strawieniu i stanowi pożywkę dla populacji pożytecznych bakterii zasiedlających układ pokarmowy. Zapewnia też dłuższe uczucie sytości po posiłku zmniejsza ryzyko wystąpienia nieprzyjemnych dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład wzdęcia, zaparcia czy biegunki.

Jak zrobić najzdrowsze śniadanie dla jelit?

Wystarczy połączyć poszczególne składniki, czyli jogurt naturalny, kefir, jagody, a także orzechy i nasiona. Proporcje zależą od indywidualnych upodobań. Należy zwracać szczególną uwagę na jakość produktów wykorzystywanych do zrobienia śniadania. Profesor Timothy David Spector radzi, by dokładnie czytać etykiety nabywanych towarów i unikać tych, które są wysoce przetworzone (zawierają konserwanty, barwniki, emulgatory i wzmacniacze smaku).

