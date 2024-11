Kotlety mielone robię tylko z przepisu Karola Okrasy. Wychodzą mięciutkie i cudownie soczyste

Kotlety mielone to jedno z najbardziej lubianych dań w polskiej kuchni. Są nie tylko sycące, ale także bardzo smaczne i łatwe do przygotowania. To potrawa, która gości na naszych stołach od pokoleń i wciąż cieszy się naprawdę dużą popularnością. Zamiast przygotowywać je według tradycyjnego przepisu, postawcie jednak na bardziej urozmaiconą recepturę – przekonacie się, że potrawa wyjdzie naprawdę genialna w smaku.

Patent na pyszne kotlety mielone Karola Okrasy

Karol Okrasa pokazał, że klasyczne kotlety mielone mogą zaskoczyć nowym, wyjątkowym smakiem. Kucharz lekko zmodyfikował tradycyjną recepturę na ten przysmak. Dodaje on do masy mięsnej również kaszę jęczmienną, która sprawia, że kotlety są jeszcze smaczniejsze, ale też zdecydowanie bardziej puszyste, a także miękkie i soczyste. Kaszę należy najpierw ugotować według instrukcji, ostudzić, a później zmieszać z pozostałymi składnikami takimi jak mięso mielone, posiekana i zeszklona cebulka, jajko i przyprawy. Na koniec uformowane kotlety wystarczy obtoczyć w bułce tartej i usmażyć.

Ciekawe pomysły na przygotowanie kotletów mielonych

Kotlety mielone to klasyka polskiej kuchni, ale można je podać w zupełnie nowej odsłonie. Zamiast tradycyjnej panierki z bułki tartej, spróbujcie obtoczyć je w płatkach owsianych, sezamie lub zmielonych orzechach. Dodatek posiekanych ziół, takich jak rozmaryn czy tymianek sprawi, że smak kotletów stanie się bardziej wyrazisty. Do mięsnej masy możecie dodać też startą marchewkę, cukinię lub pieczarki. Dzięki temu kotlety będą nie tylko smaczne, ale także bardziej pożywne. Ciekawym pomysłem jest też zrobienie kotletów mielonych ze startym jabłkiem. Warto do środka kotletów włożyć też małą kosteczkę żółtego sera, który będzie się cudownie ciągnąć podczas jedzenia. Z kolei dodatek mozzarelli nada kotletom bardziej kremowej konsystencji.

