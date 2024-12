Śniadanie jeszcze lepsze niż osławiona owsianka. Wspiera odporność, poprawia pamięć i koncentrację

Owsianka to pyszne, zdrowe i pożywne śniadanie, które dostarcza organizmowi energii na cały poranek. Ta potrawa jest szybka i prosta w przygotowaniu, co czyni ją idealnym wyborem na poranny posiłek, nawet w dni pełne pośpiechu. Wystarczy zaledwie kilka minut, aby ugotować ją na wodzie lub mleku. Jest bogata w błonnik, witaminy oraz minerały, co wspomaga pracę układu trawiennego i korzystnie wpływa na zdrowie serca. Okazuje się jednak, że istnieje jeszcze lepszy wybór na śniadanie niż owsianka.

Jaglanka to jeszcze lepszy wybór na śniadanie niż owsianka

Jaglanka to doskonały wybór na śniadanie, który przewyższa owsiankę pod wieloma względami. Przede wszystkim kasza jaglana jest bezglutenowa, przez co jest idealną opcją dla osób z nietolerancją glutenu. Jest także bogata w krzem, pierwiastek wspomagający zdrowie skóry, włosów i paznokci – cechy, których owsianka nie posiada w takiej ilości. Warto również dodać, że kasza jaglana jest lekkostrawna i szybko dostarcza energii, dzięki czemu idealnie sprawdza się jako posiłek na dobry początek dnia. Taka jaglanka poprawia odporność, ale też korzystnie wpływa na naszą pamięć czy koncentrację. Trzeba jednak pamiętać o tym, że płatki owsiane zawierają trochę więcej błonnika, a więc lepiej sprawdzą się w przypadku osób, które mają problemy z zaparciami.

Dlaczego jeszcze warto jeść kaszę jaglaną?

Kasza jaglana, otrzymywana z łuskanego ziarna prosa, jest jedną z najzdrowszych kasz dostępnych na rynku. Dzięki zawartości przeciwutleniaczy kasza jaglana działa oczyszczająco na organizm, wspomagając usuwanie toksyn. Zawiera witaminy z grupy B oraz minerały, takie jak żelazo, magnez, fosfor i miedź, co wspiera układ nerwowy, zapobiega anemii i wzmacnia kości. Jej jedzenie wpływa też korzystnie na poziom cholesterolu we krwi. Kasza jaglana jest bardzo wszechstronna, ponieważ można jeść ją na śniadanie, ale idealnie sprawdzi się też na obiad, a nawet możemy przygotować z niej pyszny deser. Zobaczcie, jakie są jeszcze inne powody, by włączyć kaszę jaglaną do diety.

