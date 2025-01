Dodawaj codziennie szczyptę tej przyprawy do kawy. Obniży cholesterol i ciśnienie krwi

Picie kawy stało się codziennym rytuałem wielu z nas, który towarzyszy początkowi dnia. Jest to nie tylko chwila relaksu, ale także moment, który stawia nas na nogi i dodaje energii na resztę poranka. Aromat świeżo parzonej kawy potrafi pobudzić zmysły, ale „mała czarna” też doskonale wpływa na naszą koncentrację. Kawa dla wielu osób to coś więcej niż zwykły napój – to miły rytuał i chwila przyjemności w ciągu dnia. Zazwyczaj standardowo dodajemy do niej cukier. Warto jednak zamienić go na inną, znacznie zdrowszą przyprawę.

Szczypta tej przyprawy do kawy pomoże obniżyć ciśnienie i cholesterol

Kawa z cynamonem to połączenie klasyki z odrobiną wyjątkowego smaku. To idealny wybór na chłodniejsze dni, kiedy szukamy czegoś rozgrzewającego. Cynamon nie tylko wzbogaca smak napoju, ale również wpływa na nasze samopoczucie, działając uspokajająco. To jednak nie wszystko. Dietetyk dr Bartosz Kulczyński zauważył, że cynamon znacząco poprawia nasze zdrowie metaboliczne na wielu różnych płaszczyznach.

Ma on zdolność do redukcji trójglicerydów i to nawet aż o 16 mg/dl. Ponadto przywraca on równowagę pomiędzy cholesterolem HDL a LDL i w ten sposób wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe. Ponadto praca z 2022 roku, na którą się powołuję, pokazała, że stosowanie cynamonu wiąże się z obniżeniem stężenia glukozy we krwi aż o 11 mg/dl, stąd na połączeniu kawy z cynamonem skorzystają między innymi osoby z cukrzycą – powiedział ekspert.

Specjalista dodał także, że cynamon pomaga również osiągnąć prawidłowe ciśnienie krwi.

Dlaczego jeszcze warto dodawać cynamon do kawy?

Cynamon to przyprawa, która nie tylko dodaje smaku potrawom czy różnego rodzaju napojom, ale także ma wiele prozdrowotnych właściwości. Zawiera cenne antyoksydanty, które pomagają w walce z wolnymi rodnikami i mogą wspierać ochronę komórek przed uszkodzeniami. Cynamon wykazuje również działanie przeciwzapalne, co może wspomóc redukcję stanów zapalnych w organizmie.

Na jedną porcję kawy polecam dodać około 0,5 łyżeczki cynamonu, przy czym najlepiej sięgnąć po cynamon cejloński, który odznacza się najkorzystniejszym działaniem prozdrowotnym – podsumował ekspert.

