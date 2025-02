Bosacka radzi, jaki olej rzepakowy najlepiej wybierać. Wielu Polaków mocno się zdziwi

Olej jest jednym z najczęściej wykorzystywanych produktów w kuchni. Służy przede wszystkim do smażenia różnych potraw. Oprócz tego wykorzystuje się go także do sałatek, marynat oraz wypieków. Jednym z najczęściej wybieranych olejów w naszym kraju jest olej rzepakowy. Katarzyna Bosacka, specjalistka od zdrowego żywienia, w opublikowanym przez siebie nagraniu podpowiedziała, jaki olej rzepakowy najlepiej włożyć do koszyka podczas zakupów spożywczych.

Jaki olej rzepakowy kupować?

Na sklepowych półkach mamy do wyboru wiele marek tego popularnego oleju. Czym więc kierować się podczas zakupów? Katarzyna Bosacka zwróciła uwagę, że olej rzepakowy, który jest najbardziej reklamowany, wcale nie musi być najlepszy.

Pamiętajmy, że ten, który jest najbardziej reklamowany, będzie najdroższy, bo to my, konsumenci, płacimy za te wszystkie „falujące, cudowne spódniczki” w reklamach i piękne dziewczyny zachwalające ten oto produkt – powiedziała specjalistka.

Jak zaznacza ekspertka, olej rzepakowy bez względu na markę ma w zasadzie taki sam skład kwasów tłuszczowych i tyle samo kilokalorii. Katarzyna Bosacka zanegowała również zarzuty, że jest on niezdrowy.

To nieprawda. Mówię to od lat. Wielu moich programach powtarzałam, że olej rzepakowy w naszych polskich warunkach jest nasz, lokalny, bo jesteśmy jednym z największych producentów rzepaku w Europie. No i w dodatku jest zdrowy – wyjaśniła.

Katarzyna Bosacka doradziła, że kupując olej rzepakowy, najlepiej wybrać ten najtańszy.

Może to również być olej marki własnej sklepu i wtedy wyjdziemy ze sklepu z przekonaniem, że kupiliśmy produkt, który jest wartościowy i w dodatku ekonomiczny – wyjaśniła.

Jakie właściwości ma olej rzepakowy?

Olej rzepakowy jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, zwłaszcza kwasy omega-3 i omega-6, które wspierają pracę serca i układu krążenia. Zawiera również witaminę E, silny przeciwutleniacz chroniący komórki przed stresem oksydacyjnym. Dzięki wysokiej temperaturze dymienia nadaje się zarówno do smażenia, jak i do sałatek. Regularne spożywanie oleju rzepakowego może wspomagać regulację poziomu cholesterolu i działać przeciwzapalnie. Jest także lekkostrawny i dobrze przyswajalny przez organizm. Ma też pozytywny wpływ na układ odpornościowy, a do tego posiada właściwości antyoksydacyjne i przeciwzapalne.

Czytaj też:

Dietetyk radzi: dodaj to do maślanki. Cholesterol spadnie, a twój mózg wskoczy na wyższe obrotyCzytaj też:

Spróbuj sposobu Azjatek na „wieczną młodość”. Naturalnie pobudza produkcję kolagenu