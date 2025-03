Patent na bajecznie puszyste naleśniki dostałam w pobliskiej naleśnikarni. Dodaj ten składnik

Naleśniki to potrawa, która przede wszystkim kojarzy się z domowym ciepłem i wielu osobom przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Najlepsze naleśniki zazwyczaj smażą nasze mamy i babcie. Ten przysmak można podawać na wiele sposobów – najczęściej robi się to „na słodko”, jednak doskonale smakują też w wersji wytrawnej. Co więcej, są one naprawdę szybkie w przygotowaniu, a do tego uwielbiają je zarówno dorośli jak i dzieci.

Patent na cudownie puszyste naleśniki

Sekretem niezwykle puszystych i delikatnych naleśników jest dodanie do ciasta śmietany kremówki 30%. Dzięki niej ciasto staje się bardziej aksamitne, a po usmażeniu naleśniki są lekkie i miękkie, ale też bardziej puszyste. Śmietana sprawia, że mają one nieco bogatszy smak i lepszą strukturę, co czyni je idealnym wyborem zarówno na słodko, jak i na słono. Wystarczy zastąpić część mleka śmietanką lub dodać ją jako dodatkowy składnik, aby uzyskać efekt lekkich i wspaniale puszystych naleśników.

Ciekawe pomysły na przyrządzenie naleśników

Eksperymentowanie w kuchni przy przyrządzaniu naleśników to świetny sposób na odkrywanie nowych smaków i tekstur. Można zacząć od zmiany podstawowego ciasta i na przykład zamiast mąki pszennej użyć mąki gryczanej, ryżowej czy orkiszowej, przez co naleśniki zyskają nieco inny, nowy smak. Warto także spróbować dodać do ciasta różne składniki, takie jak cynamon, cukier waniliowy czy kakao. Możesz przygotować też cieniutkie naleśniki francuskie, czyli crepes. Naleśniki najlepiej jest smażyć na oleju rzepakowym, ponieważ ma on wysoką temperaturę dymienia. Dobrą alternatywą jest także olej kokosowy, masło klarowane lub smalec. Koniecznie sprawdź też, jak zrobić naleśniki bez mleka z nietypowym dodatkiem – są jeszcze smaczniejsze, niż ich klasyczna wersja.

Czytaj też:

To „norweski ziemniak”, o którym Polacy zapomnieli. Pomaga na odchudzanie, reguluje cholesterolCzytaj też:

Najedzony, ale nadal chcesz coś słodkiego? Dietetyk wyjaśnia, czy masz „deserowy mózg”