Makłowicz wytyka Polakom największy błąd podczas robienia gulaszu. Też go popełniasz?

Robert Makłowicz w swoich programach kulinarnych i nagraniach udostępnianych w sieci chętnie odkrywa przed Polakami tajniki kuchni z różnych stron świata. Przy okazji pokazuje, jak przygotować rozmaite przysmaki. Jednym z dań, jakie znany dziennikarz wziął na warsztat był gulasz. Potrawa rodem z Węgier cieszy się w Polsce sporą popularnością. Przyrządzamy ją często nie tylko od święta, ale również na co dzień. Popełniamy przy tym jednak pewien podstawowy błąd, który – zdaniem Roberta Makłowicza – psuje smak całego dania. Sprawdź, o co dokładnie chodzi.

Nie rób tego z gulaszem!

Dobry gulasz nie może być zbyt wodnisty. Wiele osób, by nadać mu odpowiednią konsystencję, sięga po mąkę. To zdaniem Roberta Makłowicza poważny błąd, który sprawia, że danie nie smakuje tak jak powinno. Znany kucharz ma znacznie lepszy sposób na zagęszczenie węgierskiego przysmaku. Wykorzystuje do tego celu zwykłą cebulę. Warzywo zawiera pektyny. Podczas obróbki termicznej związki te ulegają rozkładowi i naturalnie zagęszczają potrawę. Robert Makłowicz radzi, by cebulę lekko podsmażyć. Dzięki temu prostemu zabiegowi finalne danie zyska nie tylko lepszą konsystencję, ale też bogatszy smak. Można dorzucić do niej również inne produkty, na przykład marchewkę i pietruszkę.

Czym jeszcze można zagęścić gulasz?

Dobrym sposobem na zagęszczenie gulaszu jest dodanie do potrawy zmielonego siemienia lnianego wymieszanego z niewielką ilością mleka. Wystarczy jedna łyżeczka ziarenek na około 100 mililitrów płynu. Ta „mikstura” poprawi konsystencję węgierskiego przysmaku. Wpłynie też pozytywnie na jego właściwości. Sprawi, że zyska więcej walorów prozdrowotnych. Warto wspomnieć, że nasiona lnu są źródłem wielu cennych mikro- i makroskładników, które wspomagają pracę organizmu. Usprawniają pracę przewodu pokarmowego. Przyspieszają przemianę materii i niwelują dolegliwości gastryczne, takie jak na przykład wzdęcia czy uczucie ciężkości po posiłku.

