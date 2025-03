Dietetyk radzi: te produkty mogą obniżyć ciśnienie już w 2 tygodnie. Jesz je na co dzień?

Wysokie ciśnienie krwi to cichy wróg, który latami może nie dawać objawów, a jednocześnie poważnie szkodzić zdrowiu. Na szczęście istnieją naturalne sposoby, by je obniżyć. Zobacz, co dokładnie trzeba zrobić.

Zbyt wysokie ciśnienie krwi może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Często rozwija się bez wyraźnych objawów, dlatego nazywane jest „cichym zabójcą”. Do jego przyczyn należą stres, niezdrowa dieta, brak aktywności fizycznej, ale też predyspozycje genetyczne. Można jednak zmniejszyć je poprzez odpowiednie odżywianie. Co jeść, żeby obniżyć ciśnienie krwi? Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia w opublikowanym przez siebie materiale powiedział o diecie, dzięki której możliwe jest szybkie obniżenie ciśnienia krwi. Dotarłem do pracy naukowej, która pokazała, że stosując tak zwaną dietę DASH już po zaledwie jednym tygodniu można zauważyć obniżenie ciśnienia krwi. Badacze wykazali, że u pacjentów z podwyższonym ciśnieniem po pierwszym tygodniu tej diety nastąpiła redukcja skurczowego ciśnienia krwi o 4 mililitry słupa rtęci – podsumował ekspert. Czego unikać przy podwyższonym ciśnieniu krwi? Specjalista zwrócił uwagę na to, że mając wysokie ciśnienie krwi, trzeba unikać jedzenia niektórych potraw, ale też nie należy się przejadać. Mało kto wie o tym, że zbyt wysoka masa ciała odpowiada za nawet 78 procent przypadków nadciśnienia tętniczego. Czyli około 3 na 4 przypadki nadciśnienia wynikają z tego, że ważymy zbyt dużo. Przybieranie zaś kolejnych kilogramów, a nawet utrzymywanie istniejącej wysokiej masy ciała będzie z czasem tylko pogłębiało problem – wyjaśnił specjalista. Ekspert zauważył, że u niektórych osób efekt może być na tyle zadowalający, że być może po konsultacji z lekarzem uda się zmniejszyć dawkę przyjmowanych leków na nadciśnienie. Podstawą diety DASH jest zwiększenie spożycia warzyw i owoców, powinno to być minimum 500 gramów dziennie. Dietetyk dodał, że najlepiej, aby w każdym z posiłków był obecny któryś z tych produktów. Jakich produktów nie jeść przy nadciśnieniu? Dietetyk stworzył też listę produktów, których nie należy jeść przy nadciśnieniu. Jednym z nich jest lukrecja, która zawiera kwas glicyryzynowy, który zatrzymuje sód i wodę w organizmie, a jednocześnie zwiększa wydalanie potasu, który jest niezbędny w regulacji ciśnienia. Kolejną rzeczą, której należy unikać, jest cukier stołowy. Eksperci przeanalizowali 12 badań naukowych na podstawie których stwierdzili, że dieta bogata w cukier może podnieść skurczowe ciśnienie krwi o 7 milimetrów słupa rtęci i rozkurczowe o 5,5 jednostki, czyli jest to bardzo negatywny efekt – wyjaśnił dietetyk. Należy także unikać soli, która zawiera w swoim składzie sód, czyli pierwiastek, który niezaprzeczalnie podnosi ciśnienie krwi. Jeśli u kogoś zostanie zdiagnozowane nadciśnienie, to dobrze jest także ograniczyć napoje alkoholowe. Czytaj też:

