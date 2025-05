Polacy jedzą go za mało i bardzo sobie szkodzą. Cierpią jelita, odporność i nie tylko

Wiele osób na co dzień nie zwraca uwagi na swój sposób odżywiania, często sięgając po wysoko przetworzoną żywność i pomijając regularne posiłki. Niestety, takie nawyki mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, takich jak otyłość, cukrzyca typu 2 czy choroby serca. Brak świadomości żywieniowej może również negatywnie wpływać na samopoczucie, poziom energii i koncentrację. Dlatego warto zadbać o zbilansowaną dietę, bogatą w warzywa, owoce i pełnowartościowe produkty, aby wspierać zdrowie i dobre funkcjonowanie organizmu.

Polacy jedzą tego za mało

Polacy wciąż spożywają zbyt mało błonnika pokarmowego, co stanowi istotny problem zdrowotny. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca dzienne spożycie błonnika na poziomie 25–40 g, jednak w Polsce średnie spożycie wynosi około 17,5 g u kobiet i 20,9 g u mężczyzn. Niedobór ten jest szczególnie widoczny u kobiet, które dwa do trzech razy częściej niż mężczyźni borykają się z problemami trawiennymi, takimi jak zaparcia. Główne przyczyny tego stanu to niewystarczające spożycie warzyw, owoców oraz produktów pełnoziarnistych, które właśnie są bogate w błonnik pokarmowy.

Produkty bogate w błonnik pokarmowy

Aby zadbać o odpowiednią ilość błonnika pokarmowego w diecie, warto regularnie sięgać po warzywa i owoce, najlepiej w nieprzetworzonej formie. Dobrym źródłem błonnika są również produkty pełnoziarniste, takie jak chleb razowy, brązowy ryż czy płatki owsiane. W codziennym jadłospisie nie powinno zabraknąć także roślin strączkowych – fasoli, soczewicy czy ciecierzycy. Warto również wybierać przekąski bogate w błonnik, takie jak orzechy, nasiona i suszone owoce. Dzięki takim wyborom dieta staje się nie tylko zdrowsza, ale też bardziej sycąca.

Konsekwencje spożywania zbyt małych ilości błonnika pokarmowego

Spożywanie zbyt małych ilości błonnika pokarmowego może prowadzić do licznych problemów zdrowotnych. Przede wszystkim zaburza pracę układu trawiennego, co objawia się zaparciami, wzdęciami i uczuciem ciężkości. Niedobór błonnika zwiększa także ryzyko chorób jelit, w tym raka jelita grubego, a także może przyczyniać się do podwyższenia poziomu cholesterolu i cukru we krwi. Długotrwały brak błonnika w diecie negatywnie wpływa również na mikroflorę jelitową, osłabiając odporność organizmu i pogarszając ogólne samopoczucie.

