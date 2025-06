Gastrolog poleca ten napar, to naturalna ulga dla jelit. Pomoże na wzdęcia, zaparcia i niestrawność

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zmaga się z problemami jelitowymi, takimi jak wzdęcia, zaparcia czy niestrawność. Choć tabletki to szybkie i skuteczne rozwiązanie, to warto najpierw sięgnąć po naturalne, domowe sposoby, które często są łagodniejsze dla organizmu i wspierają długofalową poprawę trawienia. Napary z ziół, takich jak mięta czy rumianek, kiszonki bogate w probiotyki, a także odpowiednia dieta i nawodnienie to tylko kilka z wielu dostępnych metod, które mogą pomóc przywrócić równowagę jelitową w naturalny sposób.

Szałwia dobrze działa na jelita

Lekarz Marta Dobras, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii w opublikowanym przez siebie nagraniu wyjaśniła, że warto skorzystać z „daru natury”, jakim jest szałwia.

Na przewód pokarmowy działa przede wszystkim przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, rozkurczowo, żółciopędnie i przeciwzapalnie – powiedziała.

Szałwia to zioło o silnych właściwościach przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych, które wspiera zdrowie układu pokarmowego. Działa kojąco na jelita, pomagając łagodzić wzdęcia, skurcze i niestrawność. Dzięki zawartości garbników i olejków eterycznych wspomaga trawienie, reguluje pracę jelit i może być pomocna w łagodzeniu objawów zespołu jelita drażliwego. Napar z szałwii bywa także stosowany przy biegunkach i problemach z nadmierną fermentacją w jelitach.

Jakie jeszcze właściwości ma szałwia lekarska?

Szałwia lekarska to zioło o wielu cennych właściwościach, wykraczających poza korzystny wpływ na układ trawienny. Działa silnie przeciwzapalnie, antybakteryjnie i przeciwwirusowo, dlatego często stosuje się ją przy infekcjach gardła i jamy ustnej – do płukania lub inhalacji.

Napar i płukanki mogą przyjmować pacjenci ze stanem zapalnym w obrębie jamy ustnej. Herbatę z szałwii mogą pić osoby, które mają problem z zapaleniem przełyku, żołądka i jelit – wyjaśniła ekspertka.

Pomaga także w regulacji nadmiernej potliwości, co czyni ją skuteczną w walce z nocnymi potami czy objawami menopauzy. Dodatkowo, szałwia może wspierać funkcje poznawcze i poprawiać koncentrację, dzięki zawartości antyoksydantów wpływających korzystnie na układ nerwowy.

Jak przygotować napar z szałwii lekarskiej?

Aby przygotować napar z szałwii lekarskiej, wystarczy zalać jedną łyżeczkę suszonych liści szklanką wrzącej wody i parzyć pod przykryciem przez około 10–15 minut. Po tym czasie należy napar przecedzić. Można pić go 1–2 razy dziennie, najlepiej po posiłkach, szczególnie przy dolegliwościach trawiennych. W przypadku płukania jamy ustnej lub gardła, napar można stosować nawet kilka razy dziennie. Należy jednak unikać długotrwałego, codziennego stosowania wewnętrznego – najlepiej pić szałwię w krótkich cyklach (na przykład przez 7–10 dni), robiąc potem przerwę, ponieważ w dużych ilościach może działać toksycznie.

Ostrożnie powinni stosować szałwię pacjenci przyjmujący leki od psychiatry, neurologa lub rozrzedzające krew – dodaje ekspertka.

