Dietetyk: każdy powinien to pić. Wystarczy jedna łyżeczka nasion i woda, a twoje jelita „odetchną”

Coraz więcej osób sięga po różne mikstury i napary, by wesprzeć zdrowie swoich jelit. Naturalne zioła, kefir, maślanka czy inne napoje pomagają w utrzymaniu prawidłowej flory bakteryjnej oraz wspomagają trawienie. Regularne picie takich napojów może poprawić pracę układu pokarmowego, zmniejszyć dolegliwości takie jak wzdęcia czy niestrawność, a także wzmocnić odporność organizmu. To prosty i naturalny sposób, aby zadbać o swoje jelita i ogólną kondycję organizmu. Jednym, bardzo dobrym patentem jest też picie siemienia lnianego.

Każdy powinien pić ten napój

Problemy z żołądkiem, problemy z jelitami to dzisiaj mam wrażenie codzienność u większości osób, a nie musi tak być. I teraz pokażę ci, co można zrobić bardzo szybko i w krótkim czasie, co bardzo poprawi właśnie funkcjonowanie twojego żołądka i jelit – powiedział dietetyk Bartek Szemraj w opublikowanym przez siebie nagraniu.

Dietetyk wyjaśnił, że wystarczy wsypać siemię lniane, zalać wodą i zostawić na minimum 15 minut. Z tego wytworzy się „śluz”, który potem po prostu pije się jak kisiel.

Wystarczy jedna łyżeczka siemienia lnianego na szklankę wody. Ekspert zauważył, że można zrobić też odpowiednio więcej takiej mikstury, żeby mieć ją na przykład na dwa dni. Z jednej strony takie siemię lniane łagodzi podrażnienia żołądka i jelit, a z drugiej strony wspiera perystaltykę jelit – wynika to z zawartego w siemieniu lnianym błonnika pokarmowego. Specjalista dodał też, że świetną korzyścią picia takiego „kisielku” jest to, że błonnik działa prebiotycznie.

Czyli te dobre bakterie między innymi będą mogły się nim żywić i się rozmnażać w jelitach – podsumował specjalista.

Siemię lniane ma także zdolność do łagodzenia podrażnień błony śluzowej układu pokarmowego, dzięki czemu jest pomocne przy dolegliwościach takich jak refluks czy wrzody żołądka.

Inne właściwości siemienia lnianego

Nasionka lnu są również źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, które korzystnie wpływają na układ sercowo-naczyniowy. Siemię lniane ma właściwości przeciwzapalne i może pomagać w obniżaniu poziomu cholesterolu. Dodatkowo dzięki zawartości lignanów, działa antyoksydacyjne i może wspierać równowagę hormonalną organizmu. Jest to naturalny sposób na poprawę zdrowia, a także wzmocnienie odporności. Może także wspierać kontrolę poziomu cukru we krwi, co z kolei jest korzystne dla osób z cukrzycą. Regularne spożywanie siemienia lnianego poprawi również kondycję skóry i włosów dzięki zawartości witamin z grupy B oraz minerałów, takich jak magnez i cynk. Zobacz, jakiego błędu nie popełniać spożywając siemię lniane.

