Tylko teraz kawa w Lidlu i Biedronce nawet sześćdziesiąt procent taniej. Skorzystaj, zanim zniknie

Polacy piją kawę litrami. Jednocześnie słono za to płacą, bo ceny ich ulubionego produktu stale rosną. Dobrym sposobem na podreperowanie domowego budżetu jest „polowanie” na promocje. W tym tygodniu ciekawe oferty można znaleźć w gazetkach Lidla i Biedronki. Specjalnie dla ciebie zebraliśmy je w jednym miejscu. Sprawdź, gdzie opłaca się zrobić zakupy.

Tania i dobra kawa w Biedronce

Biedronka mocno „ścięła” ceny popularnych marek. Mniej zapłacisz między innymi za wszystkie kawy ziarniste Barista Cafe D'or. Obniżka wynosi 20 procent. Niestety oferta obowiązuje tylko w wybranych sklepach. A jeśli należysz do grona miłośników kawy mielonej, sięgnij po Mk Cafe Crema. Za opakowanie o wadze 250 gramów zapłacisz teraz 12 złotych i 99 groszy.

Przedstawione wyżej oferty na kawę obowiązują w tym samym terminie. Ns zakupy masz całkiem sporo czasu, bo aż cztery dni (18-21 czerwca 2025 roku). Nie musisz przy tym okazywać żadnych kart ani aplikacji. Pamiętaj jeszcze o jednej ważnej kwestii – w środę, 18 czerwca, Biedronka wydłuża godziny pracy supermarketów. Sklepy będą czynne do godziny 23 lub dłużej.

Jak kupić taniej dobrą kawę w Lidlu?

Lidl poszedł o krok dalej niż Biedronka i obniżył ceny wszystkich kaw w swoim asortymencie. Rabat sięga 60 procent. Jednak nie każdy będzie mógł z niego skorzystać. Promocja jest skierowana wyłącznie do posiadaczy aplikacji Lidl Plus, którzy aktywują specjalny kupon i zeskanują oprogramowanie. Co więcej, jeśli chcesz zaoszczędzić na zakupie kawy, musisz włożyć do koszyka dwa opakowania produktu. Wtedy cena jednego z nich zostanie obniżona o 60 procent. Możesz łączyć kawy w dowolne zestawy. Pamiętaj jednak, że mniej zapłacisz za tańszy wyrób.

Zwróć też uwagę na fakt, że promocja na pewne ograniczenia. Obowiązuje tylko przez jeden dzień. Zaczyna się i kończy w środę, 18 czerwca 2025 roku. Poza tym na klientów nałożono limity. Nie możesz kupić więcej niż cztery opakowania kawy w ramach akcji promocyjnej. Mimo wszystko oferta Lidla jest lepsza niż Biedronki. Nie narzuca bowiem żadnego konkretnego produktu.

