Zrób idealne ciasto kruche! Poznaj trik o którym mało kto mówi, a zawsze działa

Ciasto kruche to jeden z najbardziej lubianych wypieków. Charakteryzuje się delikatną, maślaną i oczywiście kruchą strukturą. Jest podstawą wielu klasycznych słodkości, jak na przykład szarlotka, tarta czy mazurek. Sprawdza się jednak także do wytrawnych potraw. I choć jego przygotowanie jest dość proste, to warto znać trik, dzięki któremu zawsze wyjdzie perfekcyjne.

Patent na idealne ciasto kruche

Żeby ciasto kruche smakowało naprawdę doskonale, musisz wystrzegać się jednego, popularnego błędu. Wiele osób od razu po zagnieceniu wykłada nim formę i wkłada do piekarnika. To jednak bardzo zła decyzja. Jeśli odczekamy trochę, aż ciasto się schłodzi, to masło w nim zawarte ponownie lekko stwardnieje. Dzięki temu podczas pieczenia nie roztopi się zbyt szybko, co pozwoli mu zachować swoją formę. Dodatkowo, odpoczynek w lodówce pozwala mące wchłonąć wilgoć, co przekłada się na lepszą konsystencję i kruchość po upieczeniu. Takie ciasto też łatwiej rozwałkować i wykleić nim formę. Jeśli masz czas, to schładzaj ciasto dwukrotnie – najpierw przed uformowaniem go, a później po włożeniu do foremki.

O czym jeszcze pamiętać?

Przygotowując kruche ciasto, musisz zwrócić uwagę na jeszcze kilka niuansów. Żeby mieć pewność, że wyjdzie idealne – ugniataj je naprawdę bardzo krótko (tylko do momentu połączenia się wszystkich składników). Pamiętaj też, że najlepsza do kruchego ciasta będzie mąka krupczatka. Takie ciasto trudno jest rozwałkować, więc lepiej porwać je na małe kawałki i przy użyciu palców przylepiać do formy. Ważne jest również, żeby do kruchego ciasta nie dodawać całych jajek (jedynie żółtka!). Białka spowodują, że ciasto będzie twarde.

Jeśli robisz tartę, użyj patentu z „nakłuwaniem”. Sposobem na to, by wyszła ona bez nieestetycznych fałd, jest nakłucie jej przed pieczeniem. Wtedy para ma którędy się wydostać i nie podnosi całej powierzchni ciasta do góry. Na sam koniec, wkładając ciasto do piekarnika, koniecznie zwróć uwagę na to, by był on bardzo dobrze nagrzany. W przeciwnym razie ciasto się odpowiednio nie rozwarstwi. Najlepiej rozgrzać piekarnik do 200 stopni Celsjusza, a wkładając ciasto do środka, zmniejszyć temperaturę do 180 stopni Celsjusza.

