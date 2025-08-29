Myślisz, że dobrze się odżywiasz? Dietetyczka: ten „zdrowy” nawyk może szkodzić twoim jelitom

Jedzenie cały dzień „po trochu” to na pierwszy rzut oka model odżywiania, który ma same korzyści. Nie obciąża żołądka, stabilizuje poziom cukru we krwi i zapobiega napadom głodu. Jednocześnie zmniejsza ryzyko wystąpienia dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład nudności, wzdęcia czy bóle brzucha. Jednak ta teoria – jak podkreśla dietetyczka Irena Owsiak w jednym z materiałów udostępnionych w sieci – nie znajduje potwierdzenia w praktyce. Co więcej, może bardziej zaszkodzić niż pomóc.

Czemu częste jedzenie może szkodzić?

Przerwy między posiłkami odgrywają kluczową rolę w prawidłowej pracy przewodu pokarmowego. Jelita potrzebują, ich, by sprawnie funkcjonować i rozpocząć wewnętrzne „sprzątanie”. Muszą mieć czas, by się oczyścić. Chodzi o tak zwany mechanizm MMC. Skrót pochodzi od angielskich słów migrating motor complex, co w wolnym tłumaczeniu oznacza wędrujący kompleks motoryczny. Mianem tym określa się cykliczny, powtarzający się wzorzec aktywności elektrycznej mięśni gładkich przewodu pokarmowego. To – jak wyjaśnia Irena Owsiak – tak zwane ruchy doczyszczające.

Nie działają one wtedy, gdy ciągle coś jemy. I ja nie mówię, że musisz teraz robić posty czy stosować okna żywieniowe. Warto po prostu nie jeść cały czas i między posiłkami robić sobie przerwy [od 3 do 4 godzin – przyp. red]. Ważne, by między posiłkami był ten czas bez przekąsek, bez kawusi z mlekiem [...] Jelita go bardzo lubią – zaznacza ekspertka.

Czym grozi brak przerw między posiłkami?

Zaburzenia w działaniu mechanizmu MMC mogą mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Do najczęściej wymienianych należy zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego, czyli SIBO. Towarzyszą mu takie objawy jak na przykład dolegliwości gastryczne (bóle brzucha, wzdęcia, biegunki, odbijanie, niestrawność, uczucie ciężkości na żołądku itp.). Nierzadko pojawiają się również kłopoty z koncentracją, zakłócenia w przyswajaniu składników odżywczych oraz niedobory w zakresie mikroelementów i witamin.

