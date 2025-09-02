Tak szybko pozbędziesz się zaparć i odzyskasz lekkość. Dietetyczka zdradza swój trik

Zdrowe i sprawnie działające jelita to „fundament” dobrego samopoczucia. Jeśli nie funkcjonują jak należy, pojawiają się dolegliwości gastryczne, takie jak na przykład wzdęcia, bóle brzucha czy zaparcia. Nieregularny rytm wypróżnień wpływa natomiast na cały organizm. Osłabia odporność, pogarsza stan cery i zwiększa ryzyko wystąpienia wielu problemów zdrowotnych (hemoroidów, szczeliny odbytu, a nawet niedrożności jelit). Jest jednak też dobra wiadomość. Już niewielkie zmiany w stylu życia i codziennej diecie mogą pomóc w uporaniu się z problemem. Sprawdź, co warto włączyć do jadłospisu, by – jak zauważa dr Paulina Ihnatowicz – poczuć ulgę w mniej niż 10 minut.

Co jeść, by pozbyć się zaparć?

Dietetyczka poleca siemię lniane. To bogate źródło błonnika, który świetnie wpływa na jelita, usprawnia ich perystaltykę, przyspiesza trawienie i przesuwanie treści pokarmowej. Tym samym ułatwia wypróżnianie. Jednocześnie zapewnia długie uczucie sytości, dzięki czemu zapobiega podjadaniu między posiłkami i wspomaga zrzucanie nadprogramowych kilogramów. Co więcej, błonnik stanowi pożywkę dla „dobrych” bakterii zasiedlających układ pokarmowy. W rezultacie wspiera mikrobiotę, wzmacnia odporność i barierę jelitową. Może też odegrać ważną rolę w profilaktyce wielu groźnych schorzeń, na przykład raka jelita grubego.

Możesz włączyć siemię lniane do codziennej diety, na przykład w postaci kisielu. Jego przygotowanie jest bardzo proste. Wystarczy zalać zmielone nasiona lnu ciepłą wodą i odczekać 10-15 minut. Pamiętaj przy tym o jednej istotnej kwestii – nawodnieniu. Jeśli nie będziesz przyjmować odpowiedniej ilości płynów, możesz sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc i nasilić problem zaparć.

Jakie inne produkty pomogą przy zaparciach?

Jak wskazuje dr Paulina Ihnatowicz, w uporaniu się z zaparciami pomóc może ugotowany na parze bakłażan w „towarzystwie” oliwy z oliwek. Warzywo dostarcza błonnika, a tłuszcz nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, które wykazują przeciwzapalne właściwości, chronią komórki jelit i wspierają ich regenerację. Jednocześnie ułatwiają przechodzenie treści pokarmowej przez jelita, łagodząc trudności z wypróżnianiem. Zbawienne dla układu pokarmowego może okazać się również inne, mniej oczywiste połączenie produktów:

Kefir lub maślanka ze śliwkami suszonymi. Wiem, jak to brzmi, ale fajnie działa, bo mamy tutaj źródło probiotyków i błonnika. Napij się do tego trochę wody i będzie cacy – radzi ekspertka w jednym z opublikowanych nagrań.

Czytaj też:

Myślisz, że dobrze się odżywiasz? Dietetyczka: ten „zdrowy” nawyk może szkodzić twoim jelitomCzytaj też:

Kardiolog mówi, jak zmniejszyć ilość tłuszczów trans w diecie. Zobacz, dlaczego są tak groźne!