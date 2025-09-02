Dobra kawa za złotówkę? Dostaniesz ją w Biedronce – masz niewiele czasu, by zaoszczędzić

Kawa jest jednym z najpopularniejszych artykułów spożywczych. Niestety jej zakup staje się z wolna coraz większym obciążeniem dla rodzinnych finansów. Szansą na podreperowanie domowego budżetu są różnego rodzaju akcje rabatowe – między innymi ta, którą w tym tygodniu organizuje Biedronka. Sieć zaszalała i mocno obniżyła cenę niektórych produktów znanej i cenionej marki. Sprawdź, na czym możesz teraz zaoszczędzić.

Jak zdobyć dobrą kawę za złotówkę w Biedronce?

Ta promocja obejmuje kawę ziarnistą Dallmayr Home Barista Cafe Crema. Taniej można kupić dwa warianty tego produktu – Dolce oraz Forte. Jeśli kupisz dwie paczki o łącznej wadze dwóch kilogramów, najtańszy spośród wybranych artykułów dostaniesz za złotówkę. Przedstawiona oferta, choć atrakcyjna, ma pewien „haczyk”. Została skierowana do wybranej grupy klientów – tych, którzy posiadają kartę lub aplikację Moja Biedronka. Oprogramowanie możesz ściągnąć za darmo ze sklepu internetowego, a kartę dostaniesz przy kasie w każdym sklepie sieci.

Pamiętaj o jeszcze jednej kwestii – Biedronka nałożyła na konsumentów zakupowe ograniczenia. Wprowadziła limit dzienny – cztery opakowania kawy (w tym dwa za złotówkę) na jedno konto lojalnościowe. Dobra wiadomość jest taka, że na zakupy masz jeszcze dwa dni. Możesz więc zgarnąć aż 8 paczek ulubionego produktu. Promocja trwa bowiem do środy, 3 września 2025 roku.

Jak dobrze przechowywać kawę?

Najlepiej przesypać kawę z oryginalnego opakowania do szczelnie zamykanego pojemnika i przechowywać go w suchym, zacienionym oraz chłodnym miejscu, z dala od źródeł światła, ciepła czy wilgoci. Wszystkie te czynniki wpływają bowiem negatywnie na jakość ziaren. Pamiętaj też, że kawa łatwo pochłania zapachy z otoczenia. Trzymaj ją więc z dala od produktów spożywczych wydzielających intensywne aromaty.

Czytaj też:

