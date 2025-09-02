Ten niepozorny związek pomaga w insulinooporności i odchudzaniu. Lekarze nie mają wątpliwości

Insulinooporność i trudności w utracie wagi dotykają dziś milionów osób. Nic dziwnego, że coraz częściej szukamy skutecznych metod wspierania zdrowia metabolicznego – zarówno poprzez odpowiednią dietę, jak i suplementację. Ostatnio coraz więcej mówi się o roli, jaką w profilaktyce otyłości i zaburzeń metabolicznych odegrać może pewien znany, choć niedoceniany związek. Zwróciła na to uwagę dr Magdalena Jagiełło, specjalistka w zakresie endokrynologii. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w jednym z materiałów udostępnionych w mediach społecznościowych.

Jaki związek pomaga w insulinooporności i w odchudzaniu?

Mowa o maślanie sodu, czyli soli sodowej kwasu masłowego (butyrowego). To krótkołańcuchowy kwas tłuszczowy (SCFA). Powstaje w jelicie grubym, w procesie fermentacji błonnika przez bakterie. Przypisuje mu się wielokierunkowy, pozytywny wpływ na organizm człowieka. Związek ten wykazuje właściwości przeciwzapalne. Wzmacnia barierę jelitową. Zmienia też skład mikrobioty. Promuje wzrost pożytecznych mikroorganizmów i zapewnia równowagę między „dobrymi” a „złymi” bakteriami. Na tym jednak lista jego zalet się nie kończy.

Potwierdzono, że ta substancja może powodować znaczące obniżenie poziomu glukozy w osoczu, poprawę insulinooporności i dyslipidemii (cholesterolu), złagodzenie stłuszczenia wątroby oraz mniejsze odkładanie tłuszczu w tkance tłuszczowej białej i większy procent brązowej (korzystniejszej) tkanki tłuszczowej – zauważa dr Magdalena Jagiełło.

Co więcej, maślan sodu pobudza komórki do wydzielania tak zwanego hormonu sytości. Zwiększa uczucie sytości po posiłku. Jednocześnie opóźnia opróżnianie żołądka. W rezultacie pozwala na lepsze kontrolowanie apetytu i ułatwia redukcję masy ciała. Wspomina o tym dr n. med. i n. o zdr. Małgorzata Słoma-Krześlak w artykule zatytułowanym „Zastosowanie maślanu sodu u pacjentów z otyłością i IBS”:

Szczególnie przełomowe okazało się badanie Coppoli i wsp.1 przeprowadzone u dzieci z otyłością [...] Wyniki wykazały, że 96% dzieci przyjmujących maślan osiągnęło istotne zmniejszenie wskaźnika masy ciała (BMI) [...] podczas gdy w grupie placebo odsetek ten wyniósł 56%. Średnia redukcja obwodu talii w grupie maślanu wyniosła 5,1 cm względem wartości początkowej (w porównaniu z brakiem istotnej zmiany w grupie placebo). Ponadto poprawiły się parametry metaboliczne: obniżyło się stężenie insuliny na czczo [...] wskaźnik insulinooporności HOMA-IR – czytamy w opracowaniu.

Jak zwiększyć ilość maślanu sodu w diecie?

Przede wszystkim należy zadbać o dietę bogatą w błonnik. Powinny się w niej znaleźć pełnoziarniste produkty zbożowe, nasiona (siemię lniane, chia, babka płesznik etc.), a także warzywa i owoce, na przykład jabłka, gruszki, suszone śliwki, papryka, fasola, soczewica, ciecierzyca, groch etc. Na rynku można znaleźć również suplementy diety z maślanem sodu w składzie. Zanim jednak włączysz je do diety, skonsultuj się z lekarzem.

