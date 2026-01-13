Brzuch jak balon po jedzeniu? Gastrolog poleca proste triki i po problemie

Wzdęcia to dolegliwość, z którą boryka się wiele osób, niezależnie od wieku. Objawiają się uczuciem pełności i rozpierania w jamie brzusznej. Zdarza się, że towarzyszy temu też ból i dyskomfort. Najczęściej dolegliwości te związane są z nieodpowiednią dietą, stresem czy zaburzeniami pracy układu trawiennego i mogą znacząco obniżyć komfort codziennego funkcjonowania. Zanim jednak sięgniemy po leki, warto na początku wypróbować naturalne metody.

Skuteczne sposoby na wzdęcia

Gastrolog dr Karolina Radwan opublikowała na Instagramie wpis, w którym podpowiedziała, jak można poradzić sobie z wzdęciami, wykorzystując naturalne sposoby Jednym z nich są zioła i naturalne preparaty, takie jak:

napar z kopru włoskiego,

mięta pieprzowa w kapsułkach lub herbacie,

rumianek, imbir, melisa (łagodzą skurcze i wspierają trawienie),

kminek, anyż, kolendra (wspomagają wydzielanie soków trawiennych).

Warto również wprowadzić do swojej diety maślan sodu, który wspiera mikrobiotę i regenerację jelit. Z kolei takie probiotyki jak Lactobacillus plantarum 299v czy Saccharomyces boulardii zmniejszają ilość gazów.

Ważna jest również dieta. Ekspertka radzi, by postawić na tę z niską zawartością węglowodanów fermentujących. Chodzi o dietę FODMAP. Jak zauważa ekspertka, jest to dieta lecznicza i jak w przypadku każdego leku ważna jest dawka i czas. Podkreśla, że nie można tej diety stosować bezterminowo, a faza eliminacji powinna trwać 3–4 tygodnie. Prowadzona niewłaściwie może dawać skutki uboczne, dlatego najlepiej zrobić to pod okiem doświadczonego dietetyka klinicznego.

Inne triki na pozbycie się gazów

Ekspertka zauważyła również, że niezwykle ważny jest ruch po jedzeniu.

Nawet 10-minutowy spacer pomaga odprowadzić gazy – wyjaśniła.

Kolejnym sposobem jest leżenie na lewym boku, ponieważ ułatwia to przesuwanie gazów w jelitach. Trzeba też pamiętać o tym, by jeść powoli i nie rozmawiać z pełnymi ustami – wtedy będziesz połykać mniej powietrza. Unikaj również picia przez słomkę i żucia gumy (to źródło powietrza).

Do mniej oczywistych, ale też skutecznych sposobów według gastrologa zalicza się:



ciepły okład lub termofor położony na brzuch,

herbata z imbirem i cytryną po obfitym posiłku,

regularny rytm posiłków i snu (jelita lubią rutynę),

unikanie obcisłych ubrań po jedzeniu (ucisk brzucha nasila dyskomfort).

Z kolei do lekarza należy się udać, gdy wzdęciom towarzyszą bóle brzucha, utrata masy ciała, krew w stolcu, biegunki lub zaparcia. Wtedy potrzebna jest diagnostyka, a nie tylko leczenie objawowe.

Czytaj też:

Lekarka przekonuje: jedna szklanka dziennie może obniżyć ryzyko raka jelita o 17 procentCzytaj też:

Gastrolog: te proste nawyki chronią przed groźną chorobą jelit. Wprowadź je już dziś!