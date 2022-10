W wędzonym boczku odkryto niebezpieczną bakterię! Spożycie może spowodować chorobę

GIS wydał oświadczenie, w którym informuje o wykryciu groźnej bakterii –Listeria monocytogenes w partii boczku wędzonego. Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą – wskazują eksperci.

O jaki produkt chodzi?

Bakterię odkryto w partii wędzonego boczku VAC, którego producentem jest Bacówka Towary Tradycyjne. Producent został zobowiązany do wycofania produktu z rynku.

Numer partii: 01.11.2022 p. 5435

Termin przydatności do spożycia: 01.11.2022

Producent: Bacówka Towary Tradycyjne, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, ul. Rajbrot 470, 32-725 Rajbrot, 12010303.

Inspekcja Weterynaryjna bada kolejne partie produktu celem oceny spełniania kryteriów bezpieczeństwa żywności oraz prowadzi nadzór nad przeprowadzeniem działań naprawczych.

Listeria monocytogenes – co to za bakteria?

Listeria monocytogenes to bardzo niebezpieczny rodzaj bakterii Gram-dodatnich, które wywołują m.in. uciążliwe objawy ze strony układu pokarmowego. W niektórych przypadkach zakażenie tą bakterią może doprowadzić do poważnych powikłań, do których zalicza się np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Możliwe objawy po spożyciu produktu

Objawy listeriozy, czyli zakażenia bakterią Listeria, występują zazwyczaj po 1–2 dniach od zjedzenia zakażonego pokarmu, ale czas ten może wydłużyć się nawet do dwóch miesięcy. Listerioza może również przebiegać bezobjawowo. Objawy listeriozy to przede wszystkim:

gorączka,



dreszcze,

bóle mięśni,

biegunka,

wymioty,

inne dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Jak uniknąć zakażenia listeriozą?

W przypadku bakterii Listeria monocytogenes zakażeniu zapobiega obróbka termiczna produktów spożywczych np. pasteryzacja mleka oraz gotowanie, smażenie i duszenie mięsa i ryb w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza. Niska temperatura nie zabija bakterii Listeria – są one zdolne do przetrwania nawet w temperaturze -20 stopni Celsjusza.

