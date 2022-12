Pieczesz w silikonowych foremkach? Uważaj, mogą zawierać toksyny!

O niepokojących wynikach raportu pisze serwis DW.com. Jak czytamy: „Dziesięć organizacji konsumenckich z UE, w tym belgijskie Testachats, szwedzkie Sveriges Konsumenter i hiszpańskie OCU, zdecydowało się przetestować 44 różne formy silikonowe to pieczenia ciast i ciasteczek. Wybrano produkty do pieczenia, ponieważ poddawane są one wielokrotnie działaniu wysokich temperatur i często mają kontakt z tłustymi lub oleistymi produktami spożywczymi. Przetestowane formy kupione zostały zarówno fizycznie, w sklepach stacjonarnych, w tym w dyskontach, jak i przez internet m.in. za pośrednictwem platform sprzedażowych, jak Amazon, Wish czy chiński AliExpress”.

Większość próbek silikonu uwalniała szkodliwe substancje

Silikon jest dziś wśród kuchennych przyborów powszechny. Jest lekki, nie tłucze się i jest odporny na wysokie temperatury. Ta ostatnia cecha sprawia, że robi się z niego formy do ciast i ciasteczek czy akcesoria do kontaktu z gorącymi produktami. Czy to jednak bezpieczne? To właśnie postanowili sprawdzić eksperci. Wyniki testów nie są optymistyczne.

Jak pisze DW.com, „testy wykazały, że w kontakcie z tłustą żywnością silikonowe formy do pieczenia mogą uwalniać szkodliwe substancje chemiczne. Proces ten intensyfikuje dodatkowo wysoka temperatura, w tym podgrzewanie w mikrofalówce, a nawet długotrwałe, wielokrotne używanie. Ogólnie w 36 próbkach (82 proc.) stwierdzono uwalnianie szkodliwych chemikaliów do żywności”.

Czy należy zrezygnować z silikonowych form do pieczenia?

Wśród toksycznych substancji znaleziono np. cyklotetrasiloksan (D4), który może zaburzać gospodarkę hormonalną i wpływać na płodność. W części badanych produktów wykryto substancje rakotwórcze i mutagenne. W niemal co czwartym produkcie poziom toksyn określono jako wysoki i wzrastał on z każdym kolejnym użyciem. – Wraz ze zbliżającymi się świętami, wielu Europejczyków zabierze się za pieczenie domowych ciast czy chleba. Silikonowe formy są popularne i łatwe w użyciu. Wyniki tego testu pokazują jednak, że mogą one również dodawać do naszych ciast i ciasteczek niepożądane składniki – powiedziała cytowana przez DW.com Monique Goyens, dyrektor generalna Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC).

Eksperci podkreślają, że 16 badanych form było wolnych od toksyn, co ich zdaniem oznacza, że można produkować całkowicie bezpieczny dla zdrowia silikon. Foremki, które zawierały toksyny, w zdecydowanej większości nie przekroczyły europejskich norm, co oznacza, że nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, jednak zdaniem specjalistów, ich częste i wielokrotne używanie nie pozostanie obojętne dla organizmu.

Czytaj też:

Przeterminowane mleko. Czy można pić zepsute mleko?Czytaj też:

Jak długo można przechowywać mięso w lodówce? Jedna zasada cię zaskoczy