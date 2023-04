Groźna bakteria w sklepowych kiełkach. Sprawdź, czy nie masz ich w domu

Państwowa Inspekcja Sanitarna wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes w partii kiełków brokułu. To grożna bakteria, a spożycie zanieczyszonej nią żywności może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Szczegóły dotyczące wycofywanych kiełków

Jak podaje GIS w swoim komunikacie, chodzi o dwa rodzaje kiełków:

Nazwa produktu: „Kiełki brokułu 50g” i „Kiełki DUO Brokułu Rzodkiewki, 70g”,

Numer partii: 07.04.2023 Z2,

Termin przydatności do spożycia: 07.04.2023,

Kod kreskowy: 5907771443225,

Producent: Uniflora Sp. z o.o. ul. Lwowska 8, 42-202 Częstochowa.

Jak informuje GIS, producent wszczął procedurę wycofywania kwestionowanej partii z obrotu, zaprzestano także produkcji kiełków z partii nasion użytej do produkcji wymienionej partii kiełków. Cały zakład został także zdezynfekowany.

Jakie są objawy listeriozy?

Jak podkreśla GIS w swoim ostrzeżeniu, nie należy spożywać produktu z wycofywanej partii objętej komunikatem. W przypadku wystąpienia objawów choroby po spożyciu kiełków, należy skontaktować się z lekarzem.

Listeria monocytogenes to niebezpieczny rodzaj bakterii Gram-dodatnich, które wywołują m.in. uciążliwe objawy ze strony układu pokarmowego. W niektórych przypadkach zakażenie bakterią Listeria monocytogenes może doprowadzić do poważnych powikłań, do których zaliczamy np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

Postać żołądkowo-jelitowa listeriozy najczęściej objawia się dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego. W łagodnej postaci pojawiają się m.in.

umiarkowana biegunka,

wymioty,

ból brzucha.

Zakażeniu u osób z prawidłowo funkcjonującym układem immunologicznym mogą towarzyszyć objawy przeziębienia lub objawy grypopodobne, czyli podniesiona temperatura ciała, ból głowy, bóle mięśniowe, uczucie rozbicia. Zdarza się, że zakażenie może przebiegać bezobjawowo. Ciężki przebieg zakażenia np. u osób starszych powoduje wzrost nasilenia objawów, które mogą doprowadzić do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, a także występowania zawrotów głowy, splątania i wysokiej gorączki.

