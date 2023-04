Groźna bakteria w wędlinie z „Biedronki”. GIS wycofuje produkt

Chodzi o partię rolady ze szpinakiem. Główny Inspektor Sanitarny poinformował, że cała partia wędliny, w której podczas kontroli wykryto obecność bakterii Listeria monocytogenes, jest wycofywana z rynku.

Wycofywana wędlina – szczegóły produktu

Szczegóły dotyczące produktu podane w komunikacie GIS:

Nazwa produktu: Kraina wędlin Rolada ze szpinakiem 300 g,

Należy spożyć do:/numer partii produkcyjnej: 24.04.2023,

Kod kreskowy: 5904750008819,

Producent: „Aves” Sp. z o. o., Gajewniki 16, 98-220 Zduńska Wola, Weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 10190601 WE,

Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn.

GIS regularnie publikuje na swoich stronach ostrzeżenia dotyczące żywności (w tym także suplementów diety). Jak podkreśla GIS, publikowane ogłoszenia nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań – zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.

Listerioza – co to za choroba?

Jak podkreśla GIS w opublikowanym ostrzeżeniu, nie należy jeść wędliny określonej w komunikacie. Spożycie żywności zanieczyszczonej bakterią Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Listeria monocytogenes wywołuje m.in. uciążliwe dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Może też prowadzić do niebezpiecznych powikłań, np. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Postać żołądkowo-jelitowa listeriozy najczęściej objawia się dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego. To zwykle umiarkowana biegunka, wymioty oraz ból brzucha. Czasem chorobie mogą towarzyszyć objawy podobne do grypy, w tym gorączka i bóle mięśni. U osób dorosłych listerioza często nie daje żadnych objawów. Choroba jest bardzo groźna dla kobiet w ciąży, ciężkie postaci i powikłania zdarzają się także u osób starszych. Listeriozę leczy się przy pomocy antybiotyków.

