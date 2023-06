Szkodliwa pleśń. Czy przez spleśniałą truskawkę trzeba wyrzucić wszystkie owoce?

Pleśń na owocach, warzywach czy pieczywie może być niebezpieczna ze względu na szkodliwe mykotoksyny (mikotoksyny). Ich toksyczne działanie na organizm nie pozostawia złudzeń: mogą zaburzać pracę układu nerwowego, być przyczyną mutacji genetycznych i przyczyniać się do występowania wad płodu, osłabiają odporność i mogą uszkadzać wątrobę i nerki. To dlatego zawsze należy wyrzucać żywność, na której pojawiła się pleśń.

Spleśniałe truskawki. Co robić?

Spleśniałe truskawki należy wyrzucić i od tej zasady nie ma żadnych odstępstw (nie wystarczy odkroić zepsutej części). Jeśli widzisz jedną spleśniałą truskawkę, wyrzuć wszystkie, które były obok niej, ponieważ pleśń mogła się przenieść (nawet jeśli jeszcze nie widać charakterystycznego nalotu). Jeśli jednak widzisz, że w łubiance jest więcej spleśniałych truskawek, nie mamy dobrej wiadomości: bezpieczniej będzie wyrzucić wszystkie owoce.

Ogrodnicy często borykają się z szarą pleśnią (owoce pokrywają się szarym nalotem), jedną z chorób truskawek. Owoce zaatakowane przez szarą pleśń również nie nadają się do jedzenia.

Co zrobić, żeby truskawki nie spleśniały?

Truskawki to jedne z najdelikatniejszych owoców. Zdrowe i świeże truskawki zwykle można przechowywać w lodówce ok. dwóch dni, po tym czasie zaczynają się psuć. Aby przedłużyć ich trwałość, nie myj truskawek przed włożeniem do lodówki, ale bezpośrednio przed jedzeniem. Nie mocz też truskawek w wodzie. Po prostu opłucz je dobrze pod bieżącą wodą i lekko osusz ręcznikiem papierowym.

Jeśli kupiłeś za dużo owoców i widzisz, że nie dasz rady ich zjeść – po prostu wykorzystaj je w inny sposób. Truskawki można zamrozić, przerobić na kompot, zrobić z nich ciasto albo domowy dżem.

