Wykorzystaj ten trik robiąc kompot z truskawek. Owoce pozostaną jędrne i smaczne

To babciny sposób na upały i pragnienie. Kompoty to zdrowa alternatywa dla słodzonych, kupnych napojów. Ten z truskawek to jeden z najlepszych. Jak go zrobić?

Jak zrobić kompot z truskawek?

Truskawki to miękkie i delikatne owoce. Gotowane bardzo szybko tracą kolor i rozpadają się. Aby owoce w kompocie były jędrne i smaczne, warto zastosować sposób, który doskonale znały nasze babcie i który stosują kucharze. Najpierw trzeba zagotować wodę na kompot i dopiero wtedy dodać truskawki i natychmiast wyłączyć gaz. Pozostaje wtedy już tylko pozostawić kompot do wystudzenia. To wystarczy, aby kompot nabrał wyjątkowego smaku i koloru, a jednocześnie owoce pozostały smaczne.

Do kompotu z truskawek można dodać odrobinę cukru, miodu, warto dorzucić do niego laskę wanilii. Truskawki świetnie łączą się też z innymi owocami: rabarbarem czy jabłkami. Jeśli łączysz truskawki z twardymi owocami, najpierw gotuj chwilę te owoce, a potem dorzuć truskawki i wyłącz gaz.

Jak wykorzystać owoce z kompotu?

Tradycyjny kompot to niskokaloryczny (warto ograniczać ilość dodanego cukru) i pełen witamin napój. Kompot truskawkowy zawiera witaminy A, C, E i witaminy z grupy B. To także składniki mineralne – potas, wapń, fosfor, magnez i mangan.

Warto też pamiętać, że owoce z kompotu również można jeść. Takie owoce to świetna baza do prostych deserów. Można je dodać do budyniu, kisielu, albo po prostu podać z odrobiną bitej śmietany czy lodami. Owoce z kompotu świetnie pasują również do porannej owsianki, ale polecamy je też jako dodatek do naleśników z serem czy słodkich placuszków.

