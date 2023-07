Szkło w napojach owocowych. GIS ostrzega konsumentów

Chodzi o gazowaną lemoniadę porzeczkową, a obecność szkła w napoju zgłosił jeden z konsumentów. „W związku ze skargą konsumenta na obecność fragmentu szkła w napoju firma Premium Foods Katarzyna Ślusarczyk Sp. z o.o. postanowiła wycofać z obrotu określoną poniżej partię produktu”– czytamy w komunikacie GIS.

Szczegóły wycofywanego produktu

GIS opublikował szczegóły wycofywanej partii produktu:

Nazwa: Bąbelkowa Porzeczka – lemoniada porzeczkowa z młodym jęczmieniem

Bąbelkowa Porzeczka – lemoniada porzeczkowa z młodym jęczmieniem Numer partii: 04.2024 L.03.28.A

04.2024 L.03.28.A Data minimalnej trwałości: 30.04.2024

30.04.2024 Producent: Premium Foods Katarzyna Ślusarczyk Sp. z o.o, Traugutta 27, 42-110 Wąsosz Dolny, Popów

Jak podano w komunikacie, Państwowa Inspekcja Sanitarna we współpracy z producentem prowadzi postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie i monitoruje proces wycofywania. Jednocześnie GIS apeluje do konsumentów, aby nie spożywać lemoniady z partii wskazanej w ostrzeżeniu.

Dlaczego GIS informuje o wycofywanych produktach?

Główny Inspektor Sanitarny regularnie publikuje na swoich stronach ostrzeżenia dotyczące żywności (w tym także suplementów diety). Jak podkreśla GIS, publikowane ogłoszenia nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań – zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.

Ostrzeżenia mogą dotyczyć różnych kwestii. Zdarza się, że podczas produkcji dojdzie do zanieczyszczenia drobnoustrojami, które mogą spowodować zatrucie pokarmowe. Nieraz ostrzeżenia – tak jak w tym przypadku – dotyczą obecności ciał obcych, które dostały się do żywności podczas wytwarzania partii produktu. Informacje mogą dotyczyć też obecności alergenów, które nie zostały uwzględnione na etykiecie. W przypadku artykułów do kontaktu z żywnością – najczęściej ostrzeżenia dotyczą możliwości przenikania do żywności niedozwolonych pierwiastków czy związków chemicznych.

Ostrzeżenie zawsze dotyczy jednej lub kilku partii produktu – nie oznacza zakazu sprzedaży wszystkich produktów danej marki, które mogą być na rynku.

