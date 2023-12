Sanepid wycofuje chipsy warzywne ze sklepów. „Zagrożenie dla zdrowia”

GIS poinformował o wycofaniu z rynku partii chipsów warzywnych. „W wyniku badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono wysoki poziom akryloamidu w chipsach warzywnych (...). Na podstawie oceny ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego należy uznać, że produkt ten może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta”– czytamy w komunikacie.

Wycofane chipsy warzywne – szczegóły produktu

GIS podał w wydanym ostrzeżeniu szczegóły wycofywanego produktu:

Produkt: Go Pure, Chipsy warzywne mix bezglutenowe Bio 40 g,

Numer partii: B 277 090784,

Data minimalnej trwałości: 04.05.2024,

Producent: Yellow Chips B.V., Fabrieksweg 6, NL-8304 AT Emmeloord, Niderlandy,

Dystrybutor w Polsce: Eko-Wital Sp. z o.o., Staniewicka 5, 03-310 Warszawa.

Jak podkreślają urzędnicy, nie należy spożywać tego produktu. Polski dystrybutor rozpoczął proces informowania odbiorców i wycofywania produktu z obrotu. Wszystko odbywa się pod kontrolą sanepidu.

Co to jest akrylamid?

Głównym źródłem akrylamidu (inaczej akryloamidu) jest produkcja tworzyw sztucznych, m.in. farb, lakierów czy kosmetyków). Akryloamid znajduje się także w dymie tytoniowym, ale powstaje równie podczas obróbki termicznej produktów żywnościowych zawierających skrobię – a dokładnie smażenie ich w głębokim tłuszczu, pieczenie i grillowanie. Akrylamid, jak podaje Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, to „prawdopodobny czynnik rakotwórczy”. Podobnie stwierdzają amerykańska Agencja Ochrony Środowiska i Narodowy Program Toksykologiczny USA. Akrylamid uznaje się także za neurotoksynę, czyli substancję, która może uszkadzać układ nerwowy. Wiele badań wykazało, że akrylamid i jego metabolity we krwi, na różne sposoby wpływają m.in. na ryzyko cukrzycy, otyłości, zespołu metabolicznego i na ogólne ryzyko zgonu. Przeczytaj więcej na temat: co to jest akrylamid?

