Popularne kostki rosołowe wycofane ze sprzedaży. GIS: mogą zawierać fragmenty metalu

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał kolejne ostrzeżenie. Tym razem komunikat dotyczy kostek rosołowych znanej marki. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że jedna z partii produktu została zanieczyszczona i znajdują się w niej niedozwolone elementy. Ich obecność stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów.

Kostki rosołowe – szczegóły wycofanego produktu

Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczy kostek rosołowych Vegeta Natur. Ich dystrybucją zajmuje się Podravka Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy ul. Cypryjskiej 72 w Warszawie:

Pełna nazwa produktu: Vegeta Natur Kostka wołowa

Waga opakowania: 60 g

Numer partii: 2706241

Data minimalnej trwałości: 27.08.25

Producent: Podravka d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, 48000 Chorwacja

Informację o wycofaniu kostek rosołowych ze sklepów znajdziemy nie tylko w komunikacie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Stosowne ostrzeżenia zamieszczono również na stronach internetowych podravka.pl oraz vegeta.pl. Pojawiły się one także w wybranych punktach sprzedaży. Proces wycofywania produktu z rynku nadzorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dlaczego kostki rosołowe wycofano ze sprzedaży?

We wskazanej partii kostek rosołowych mogą znajdować się fragmenty metalu. Ich spożycie może prowadzić do wielu zaburzeń w funkcjonowaniu układu pokarmowego i stwarzać zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Dlatego Główny Inspektorat Sanitarny, wspólnie z dystrybutorem „Vegety” apelują, by nie wykorzystywać produktu podczas przygotowywania potraw. Powinien on zostać niezwłocznie zwrócony do sklepu.

Warto podkreślić, że bez większego wysiłku można zrobić domowe kostki rosołowe. Wystarczy ugotować bulion warzywny, wołowy lub grzybowy, a następnie zredukować go, czyli trzymać „na ogniu” tak długo, by dziesięciokrotnie zmniejszył swoją objętość (na przykład z 2 litrów do 200 mililitrów). Potem trzeba już tylko przelać powstałą esencję do foremek na lód, a gdy przestygnie włożyć do zamrażarki.

