Znana sieć wycofuje popularną odżywkę białkową. GIS: może uszkodzić układ pokarmowy

To nie pierwszy raz, kiedy sieć Decathlon wycofuje ze sprzedaży odżywkę białkową. Do takiej sytuacji doszło już w listopadzie 2024 roku. Okazuje się, że wadliwy produkt, który wtedy został usunięty ze sklepowych półek, powrócił do oferty i ponownie stwarza zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia kupujących go klientów. Poznaj szczegóły sprawy.

Odżywka białkowa zagraża zdrowiu i życiu konsumentów

„Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę Decathlon Sp. z o.o. ponownym wycofaniu odżywki białkowej [...]. Produkt w wyniku błędu ludzkiego został ponownie wprowadzony do sprzedaży. Błąd ten nie jest wynikiem działalności Decathlon sp. z o.o”. – czytamy w komunikacie udostępnionym przez GIS. Zamieszczono w nim również szczegóły dotyczące wadliwego artykułu spożywczego.

Nazwa produktu: Odżywka Białkowa Whey Protein Czekoladowa 30G

Numer partii: 2429700006

Najlepiej spożyć przed końcem: 02/2026

Kraj pochodzenia: Francja

Dystrybutor: DECATHLON sp. z o.o., ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa.

Okres sprzedaży produktów: 07/11/2024-14/11/2024 oraz 31/12/2024-25/01/2025.

Sieć Decathlon również wydała oświadczenie w tej sprawie. Apeluje w nim o niespożywanie wskazanej wyżej odżywki. Jednocześnie zapewnia, że klienci, którzy zakupili wadliwy towar będą mogli liczyć na jego wymianę lub pełny zwrot poniesionych kosztów. Okoliczności ponownego wprowadzenia do obrotu niebezpiecznej odżywki nie zostały jeszcze do końca wyjaśnione. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują działania podejmowane w celu wycofania produktu z rynku.

Dlaczego wycofana odżywka białkowa jest niebezpieczna?

We wskazanej odżywce białkowej wykryto potencjalną obecność metalicznego ciała obcego. Może ono doprowadzić do fizycznego uszkodzenia układu pokarmowego u konsumentów. Warto podkreślić, że tego typu uraz może być bardzo niebezpieczny i w konsekwencji doprowadzić do powstania wielu powikłań, między innymi infekcji w obrębie jamy brzusznej. Taki stan zagraża nie tylko zdrowiu, ale i życiu człowieka.

