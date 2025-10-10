Popularna przekąska wycofana ze sklepów! Sprawdź, czy masz ją w domu, bo może szkodzić zdrowiu

Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sklepów pewnej popularnej przekąski. Decyzja ta ma związek z działaniami podjętymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Przeprowadzona kontrola wykazała, że produkt zawiera związek, który może okazać się niebezpieczny dla pewnej grupy osób. Sprawdź, czy dotyczy to także ciebie, i przejrzyj kuchenne zapasy.

Jaką przekąskę GIS wycofał ze sprzedaży?

Postanowienie wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczy bezglutenowych chrupków kukurydzianych. W jednej z partii produktu wykryto obecność glutenu. Szczegółowe informacje na temat wadliwego towaru znajdziesz poniżej:

Nazwa produktu: Chrupki kukurydziane SMA KOTEK produkt bezglutenowy

opakowanie: 100 g,

numer partii: 11.2025 C0 507,

najlepiej spożyć przed końcem: 11.2025,

producent: TBM Sp. z o.o., Kolejowa 7A, Kunów, 27-415.

Firma poinformowała klientów o zaistniałej sytuacji i rozpoczęła proces wycofywania przekąski z rynku. Jej sprzedaż została wstrzymana do czasu wyjaśnienia całej sprawy. Przebieg tego procesu nadzorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. „Spożycie produktu przez osoby z alergią bądź nietolerancją na gluten może wywołać u nich wystąpienie reakcji alergicznej”– ostrzega Główny Inspektor Sanitarny w udostępnionym komunikacie.

Jak objawia się alergia na gluten?

Alergia na gluten może dawać wiele dość niespecyficznych objawów. Do najczęściej występujących symptomów zalicza się dolegliwości gastryczne, na przykład wzdęcia, bóle brzucha, biegunki, zaparcia, uczucie pełności i nadmierne zmęczenie po posiłku. Nierzadko towarzyszy im wysypka, świąd skóry, katar, pokrzywka, obrzęk gardła itp. W niektórych przypadkach może dojść do wystąpienia duszności, a nawet wstrząsu anafilaktycznego. To gwałtowna reakcja alergiczna organizmu. Rozwija się bardzo szybko, dlatego wymaga natychmiastowej interwencji. Może zagrażać zdrowiu i życiu.

Czytaj też:

Mam genialny patent na tosty bez pieczywa. Złociste i gotowe w 10 minut, spróbujCzytaj też:

W Biedronce markowe masło za grosze, ale tylko w te dni. Zobacz, co jeszcze kupisz niemal za darmo